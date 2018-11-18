沒病史仍聲請精神鑑定 華山分屍男「拚免死」

2018-11-18

與警鬥智才投案

〔記者吳政峰、林嘉東／綜合報導〕拚免死出招，分屍男沒病，仍聲請精神鑑定！華山大草原命案凶嫌陳伯謙，今年6月殺害高姓女學員，把屍體切成13塊丟棄，還割下雙乳作紀念，檢察官建請判死。陳伯謙過去並無精神病史，當初還一度與檢警鬥智，但仍向法官聲請精神鑑定；法界人士認為，陳男應是想「被鑑定出有病」，藉此取得「免死金牌」。

法官同意鑑定聲請

陳伯謙當初與檢警鬥智想躲過刑責不成，如今把戰場延伸到法院，又想透過訟訴技巧逃過死劫，不僅受害人家屬難以接受，記者昨街訪民眾，受訪者無不痛斥陳男，有人直呼他「狠毒又可惡」，另有人提醒法官「千萬不要上當」。

陳的律師日前提出精神鑑定聲請，台北地院合議庭認為，本案為本刑10年以上重罪，各方證據都有必要詳加調查，依此同意精神鑑定，本月初發函台北看守所，告知請警察大學教授沈勝昂等人赴看守所鑑定陳的精神狀況，鑑定報告預計數月後出爐。

報告數月後出爐

這種聲請精神鑑定的訴訟潮流，始於聯合國「公政公約」、「社文公約」，即俗稱的兩公約，兩公約建議締約國不得對精障者處以死刑，我國雖非締約會員，但馬政府2009年把兩公約國內法化後，儼然成為司法機關的緊箍咒，只要發生重大刑案，律師往往會要求法官對被告做精神鑑定。

一旦被鑑定認為被告有精神障礙等情況，幾乎都可逃過一死，比如北投女童割喉案，龔姓被告被鑑定認為罹患「思覺失調症」，最後獲判無期徒刑確定；小燈泡命案凶手也被認定罹患「思覺失調症」，雖然檢察官當初認為凶嫌王男的精神狀況，未影響他的犯行所為，但一、二審判決結果也均免死。

法界人士認為，陳伯謙的訴訟策略若成功，有很大機會保命。

而負責鑑定的沈勝昂為我國刑案精神鑑定專家，曾參與犯下捷運隨機殺人的鄭捷、北投女童割喉的龔男、燒死6親友的翁男等被告的精神鑑定。