台版《李伯大夢》 癌婦一覺睡6年？ 不知總統換人了

2018-11-18

〔記者王捷／台南報導〕台版「李伯大夢」？鄭姓婦人赤腳呆坐台南街頭，但穿著打扮不像街友，引來警方注意。鄭婦向警方說，她不了解自己為何坐在這裡，「時間」也不太對，只知道一覺醒來，她就坐在街頭；更把她嚇壞的是，問了路人才知道已經過了6年，連總統由馬英九換成了蔡英文也不知道。警方聯絡家屬後，家屬未表示任何意見，由於鄭婦自稱頭還很暈，警方先將她送醫，至少讓這位「 一覺睡6年」的婦人不用流落街頭。

自稱服藥暈躺台中自家床上

美國小說「李伯大夢」講述樵夫李伯在山中睡著後，一覺醒來過了20年，回家後人事全非，不僅兒女長大、妻子過世，美國也獨立了。戶籍在台中的這位45歲鄭婦，表示印象中，她是吃了治療骨癌的藥物後，因為頭暈躺在自家的床上睡著。

醒來竟在南市 坐路邊眼神呆滯

台南警方是在17日凌晨1時，經過市區一間KTV時發現鄭婦赤腳呆坐在路邊，眼神呆滯。警方發覺鄭婦頭髮修剪整齊、衣著乾淨且合適，看起來不像街友，因擔心她的安危，上前詢問「怎麼不回家？」鄭婦回說，自己也很納悶怎麼沒有在家？讓警員聽了一頭霧水。

警員查出鄭婦戶籍在台中豐原，她說，有印象家住中部，但忘了確切住哪，唯一的印象是她請假去看骨癌，吃完醫師開給她的藥後，就沉沉睡去，沒想到一覺醒來，人竟在陌生的環境，問路人才知道過了6年，她的記憶對這6年可說完全空白。

鄭婦還稱，由於一下子資訊太多，讓她震驚，也不知道怎麼回家，所以坐在路邊。警員問鄭婦「鞋子到哪裡去了」時，鄭婦很有邏輯地回說，當時人在家裡睡覺，怎麼可能穿著鞋子睡；警員問她做什麼工作？家人住哪？等問題時，她想了想後說，都忘光了。

家屬：很久沒有聯絡了

警方費了一番工夫連絡上鄭婦親人，但家屬只說「很久沒有聯絡，不曉得她會到台南」，最後警方先安排她就醫，再看看能否請相關親友前來接人或另行安置處理。