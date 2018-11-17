與女兒吵架生悶氣 71歲婦放火燒屋再跳樓

2018-11-17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市71歲陳姓婦人前晚與女兒起口角後，回到房間縱火燒屋，隨即跑到4樓頂樓，跨坐在欄杆上，雙腳懸空擺盪，情況危急，消防人員正準備舖氣墊，婦人突然一躍而下墜落1樓中庭，送醫傷重不治。

警方調查，陳婦、黃姓丈夫及47歲女兒一家3口，住在西屯區福林路的透天住宅，陳婦有憂鬱病史，前晚疑憂鬱症復發，因家務事等與女兒起爭執。

爭執家務事 疑憂鬱症復發

黃女說，與母親在2樓起口角後，母親獨自回到3樓臥室生悶氣，她原想讓雙方冷靜一下，待她情緒平穩點再溝通，卻聽到樓上傳來火燒聲響，上樓發現父母臥房起火，立即呼叫在地下室修東西的父親逃生，並撥打119。

台中市消防局前晚9時44分獲報，趕抵發現3樓房間不斷竄出濃煙，有名婦人坐在4樓頂樓的欄杆，雙腳懸空擺盪，情況危急。

氣墊未完成即跳樓身亡

消防人員拉起水線進火場，同時在地面準備舖設氣墊，未料婦人突然一躍而下墜落中庭，身上雖無燒燙傷但已頭破血流，失去生命跡象，送醫不治，而火勢20分鐘後撲滅，3樓1間更衣室付之一炬。

3樓更衣室付之一炬

警方初步調查，起火現場並無外力入侵縱火跡象，研判是陳婦在房間縱火後再跳樓輕生。

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