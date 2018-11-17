大叔當女友面挨3刀 疑恐怖舊愛撂人狂砍

2018-11-17

〔記者王宣晴／新北報導〕前女友竟是復仇女王蜂？36歲陳姓機車行老闆前晚店內小酌，2名惡煞持開山刀闖入，當著陳男女友的面行凶，陳男背部、手臂中3刀，鮮血直流，所幸送醫後暫無生命危險，警方懷疑陳男屢次拒絕前女友復合遭到報復，2名惡煞犯案後搭乘計程車逃往北市，警方目前調閱監視器，鎖定犯嫌身分，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。

警方調查，陳男在新北市三重經營機車行，與江姓前女友交往2年，今年中2人漸行漸遠，陳男也認識現任女友，並與江女分手，沒想到江女舊情難忘，每日傳百則「好想你」訊息、打電話企圖挽回，陳男卻無動於衷。

之後，陳男的機車行曾遭人攻擊，數輛機車坐墊被劃破，監視器未拍到犯嫌，因此未報案，前晚11時許，陳男與女友、另名機車行老闆在店內小酌，突然有2名戴帽子、口罩的男子闖入，狂噴辣椒水並持開山刀朝陳男狂砍，犯案後跳上計程車逃逸。

警方表示，陳男背部、手臂共中3刀，陳男女友趕緊報案，所幸送醫後暫無生命危險。

警方查出，2名惡煞在機車行附近搭上計程車，繞了一段路，又回到機車行前，以「拿個東西」為由，要司機在原地等候。

5分鐘後，2嫌回到計程車上，催促司機往北市方向行駛，下重慶北路交流道後，換乘另輛計程車，最後在友人接應下逃逸無蹤，警方已鎖定2嫌身分緝捕中。