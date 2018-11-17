直播誣陳冠霖3P、家暴 「鱸鰻」演員判刑

2018-11-17

雙方有賣佛牌糾紛

〔記者陳慰慈、蕭方綺／綜合報導〕演過電影「大尾鱸鰻」的本土劇演員陳光前，在臉書直播指三立一哥陳冠霖「酒店玩女人不付錢」、「喝完酒會家暴」，還稱陳冠霖的妻子謝欣誼與姊妹淘「共事一夫」，新北地院昨依誹謗罪判陳光前4月徒刑，得易科罰金12萬元。

判決指出，陳光前與陳冠霖、謝欣誼有販賣泰國佛牌糾紛，今年2月，陳光前在臉書開直播，指稱陳冠霖「什麼咖小，去酒店不付錢」、「你弄女人弄幾次了，帶小姐帶幾次了，都是別人替你買單」，還說謝女的姊妹淘是陳冠霖的小三，「共事一夫」。

陳冠霖、謝欣誼認為名譽受損，3月8日寄律師函給陳光前，陳光前再於臉書開直播，透露收到律師信要求他道歉，卻又辱罵陳冠霖，「老公的褲子還沒穿起來，又拍了戲以後╳炮」、「陳冠霖就是王八蛋」、「現在還會家暴」等語，陳冠霖、謝欣誼提告。

陳光前2度直播辱罵

審理時，陳光前承認公然侮辱，否認誹謗，表示直播說的是實話，陳冠霖去酒店從不付錢，帶女人都是別人付錢，他有在場親眼目擊等。

不認誹謗又沒證據

法院聲請傳喚證人，陳光前卻當庭表示捨棄傳喚證人，也未提出任何證據讓法院調查，法官認定陳光前所言無據，已使人認為陳冠霖有家暴性格且占人便宜，與妻性生活紊亂，且陳光前不但否認犯行，迄今也未與陳冠霖、謝欣誼和解，依此判刑，可上訴。

陳冠霖妻：遲來正義

陳冠霖昨表示，一開始不想因為這些鬧事影響自己，「但擔心某些人為了個人利益、刷存在感，導致網路霸凌波及小孩，才採用司法程序」，希望判決出來後，提醒大家不要用不負責的言論隨意傷人；謝欣誼則稱判決是「遲來的正義」。陳光前昨電話未接、訊息未回。