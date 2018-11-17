打死惡煞「無可憫恕」正義魔人吞17年牢

2018-11-17

檢傷害致死罪嫌起訴

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕說是為了正義，可千萬不能太超過，一名男子砸車，竟被教訓他的「正義魔人」打死，法官認為，該名「正義魔人」犯下的是比傷害致死罪更嚴重的殺人罪，且「行為沒有任何可憫恕之處」，變更起訴法條，依殺人罪判處17年徒刑。

扮演正義者出頭的28歲男子黃騰羿，是在開車行經桃園市桃園區同安街時，碰上前方36歲楊姓男子情緒失控、沿途砸車，黃男隨即化身「正義魔人」，持金屬球棒毆打楊男頭部，竟把楊男打死。

鋁棒打頭 鏘鏘作響

桃園地院判決指出，2016年7月9日下午4點多，楊男赤裸上身、持鐵棒，沿著同安街不斷砸毀停在路邊的車輛，警方將道路淨空要制伏楊男，後方車輛全都塞在路上，黃男不滿行車動線受阻，且認為警方未採取有效行為，便持金屬球棒靠近，楊男見狀高舉手中鐵棒，黃男朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊，即使楊男倒地，員警出手制止，黃仍不罷手，楊男在醫院急救一週後不治，桃園地檢署依傷害致死罪嫌將黃男起訴。

有目擊者證稱，黃男出手很激烈，曾聽到鋁棒打到頭的聲音，鏘鏘鏘地很響亮。黃男出庭辯稱，「我沒有要殺人的意思」，看到楊男砸車還打警察，才持球棒下車，當時楊男也有揮棒對峙，「我一時脾氣上來就打他」。黃男辯護人說，黃男行為也是為了要阻卻違法，面對楊男持鐵棒揮擊，黃男行為算是正當防衛。

法官認定是殺人行為

但法官認為，警方當時已淨空現場、公權力已介入，黃男並無阻卻違法的必要，也難認行為屬正當防衛，黃男棒棒朝楊男頭部等重要部位毆打，被員警制止仍未罷手，顯見有殺人的不確定故意。

法官審酌認為，黃男與楊男素昧平生，只因不滿行車路線受阻就出手，行為沒有任何可憫恕之處，加上未與被害人家屬和解，依殺人罪判處17年徒刑，可上訴。