蘆竹王陽明超囂張 收押竟能比YA貼網

2018-11-16

弟赴看守所會客偷錄影

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕誇張！涉嫌偷拍高達300GB性愛影片、自稱「蘆竹王陽明」的25歲富少李威德，另涉偽造文書罪被通緝，警方緝捕時他不僅全程直播挑釁「你們是要來抓我的嗎？」被逮後法官裁定收押未禁見，李的胞弟等人前往桃園看守所會客，李竟隔著柵欄、對著鏡頭笑嘻嘻比YA，友人還代他跟粉絲「報平安」，囂張行徑被高調PO網，完全無視接見室禁用手機的規定。

無視禁用手機規定

桃園監獄表示，民眾進入接見室前，都會宣導手機須關機，經檢視畫面確認影片是在桃園看守所內拍攝，痛斥李等人「明知故犯」，經確認拍攝者後，將暫停拍攝者申請接見李威德至少3個月。

住在桃園市蘆竹區的李威德，今年8月間涉及偽造文書案未出庭，被桃園地院發布通緝，他得知被通緝仍不改囂張作風，頻在IG直播抽K菸、吸笑氣甚至「教人怎麼抽、怎麼吸」，還被粉絲稱為「老師」。

弟PO網 友還代報平安

本月10日新北警方到桃園逮人，他全程直播，不時挑釁警方，讓粉絲在網路觀看全程，還有人大讚現場女警林昕彤「好正」，甚至還有粉絲趕往聲援；警方確認李男站在2樓陽台，破門逮人，將他解送桃園地院歸案。法官考量李威德涉及多案，裁定收押，但未禁見。

李的胞弟及友人13日起，一連3天前往會客，隨後在IG發出多段影片，影片中李隔著柵欄對著鏡頭笑嘻嘻、表情搞怪，還不時變換手勢比YA、讚。李的友人透露「李威德說他很好、裡面很平靜」，向2.4萬名粉絲報平安。

李威德去年被控偷拍性愛影片，並將影片PO網、恐嚇多名被害女子，檢察官依恐嚇、妨害秘密及散布猥褻影片等罪嫌起訴，移由法院審理中；他還身背多件官司，如今進了看守所仍不改高調作風，除在友人IG可看到他的身影，他還把自己的IG帳號交給友人管理，每天發布動態。