已婚官員駕公務車泡妞 貪4050元判2年

2018-11-15

第三河川局副工程司李振漢

〔記者張瑞楨／台中報導〕竟有這等官員，假稱執行公務，卻開著公務車、報公帳吃喝玩樂泡妞！

加油報公帳 還謊報差旅費

已婚的水利署第三河川局副工程司李振漢，駕駛公務車載黃姓女性友人到宜蘭玩3天，還加油報銷公款，之後又謊報差旅費，廉政署查獲後，他辯稱是去視察工程，都有出差事實，台中地院卻認為，李男行動電話通聯位置顯示，他的位置並未出現於工地，反而在台中市等地，甚至去彰化縣接黃女，雙雙再到台中市逛街吃飯，視察工程都是瞎掰，李男是假借職務機會旅遊詐財，依貪污治罪條例判刑2年。

判決書指出，李振漢（41歲）負責河川疏浚等工程，第三河川局因公務車不足，遂與租車公司簽約，以每年76萬餘元承租2輛車當公務車，2015年2月27日至3月1日，他駕駛承租的公務車先到彰化縣福興鄉載黃姓女子，沿台76線、草屯交流道，以及台3線、國道6號、台14線與甲線，經台8線中橫公路與台7甲線宜蘭支線，到宜蘭縣旅遊3天。

拗真的有視察 通聯卻露餡

3天旅遊期間，李加油1188元，使用3天公務車的租金為1414元，合計詐得2602元，他又謊報同年2月7日、3月7日與28日共3天出差，詐得差旅費1448元，合計貪污4050元，被廉政署查獲時，他坦承Ａ錢，不過法院審理時，他改口辯稱，他雖駕駛公務車到宜蘭，但途中曾去南投縣埔里鎮視察眉溪疏浚工程，至於3天差旅，則是視察烏溪揚塵改善等工程，都有出差事實。

觸貪污重罪 原本最輕判7年

法官卻發現，李男手機的通聯紀錄中，李男到宜蘭旅遊時，途中並未到埔里的眉溪工地，至於3天出差，通聯顯示，其中1天是先到彰化縣福興鄉接黃女，2人再到台中市逛街用餐，其餘2天則到南投縣水里、集集等地，顯示李男全是瞎掰，觸犯貪污治罪條例第5條，利用職務機會詐取財物等罪，是7年以上重罪，但考量李男犯罪所得僅4050元，援用同條例第12條，不正當利益在5萬元以下，減輕其刑，輕判李男徒刑2年，可上訴。