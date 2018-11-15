醫大生山難案 免國賠定讞

2018-11-15

一審南投消防局判賠267萬

〔記者張文川、劉濱銓、佟振國、陳薏云／綜合報導〕中山醫學大學學生張博崴7年前攀登南投白姑大山失蹤，官方搜救51天無著，民間山友上山2天找到遺體，家屬質疑山難救援機制失能，訴請國賠，一審判南投縣消防局應判267萬元，成為山難獲判國賠罕例；高等法院二審認定張生有未注意自身安全的過失，且人民對國家並未享有「登山零風險」的請求權，消防局已盡力搜救，去年逆轉改判免賠，最高法院昨駁回上訴，全案免賠定讞。

人民無登山零風險請求權

最高法院認為，救難相關規則未規定搜救隊「定時報點」方式，搜救隊在此案確有回報搜救情形，且現場通訊不易，已盡力搜尋無所獲，並非能救援而不救援，消防局未怠於執行職務、無過失。

21歲張博崴2011年2月27日獨攀白姑大山，28日迷路，打電話告訴女友可自行下山，當晚仍無消息，女友報案；南投縣消防局3月1日啟動搜救，歷51天救援無功，民間山友接力救援，2天後找到遺體和遺書。法醫鑑定張生受困7至9天才失溫脫水死亡，家屬質疑救援不力害死兒子，向南投縣消防局等5個公務單位訴請國賠660萬元，台北地院認定消防局應賠267萬元，其他機關免賠。

確認糧食、定位裝備再上山

二審認定，消防局緊急救護的義務和目的是減少傷亡，非完全排除人民登山可能受損害的風險，搜救人員對山難地點的研判與如何搜救有裁量權，本案並非不作為，此外，張生獨攀白姑大山只帶一夜的裝備和口糧，未注意自身安全。

南投縣消防局長林聰吉表示，張案後，南投縣制定通過登山活動管理自治條例，目的是要山友做足準備，例如須帶衛星電話、GPS定位裝備，確保山難時可第一時間掌握位置。

時任仁愛消防分隊長的國姓消防分隊長王繼增表示，相信消防隊員面對每件山難搜救都是全力以赴，但無法保證能救活每一個人。