長照悲劇...詢問未回應 認為父默許 子注藥弒父被收押

2018-11-15

〔記者余衡、陳慰慈、林惠琴／綜合報導〕38歲男子張充棋疑不堪長期照護7旬糖尿病父的壓力，自認經父親默許後餵食安眠藥，再施打10倍劑量胰島素，見父親斷氣後向警方自首：「我殺了我爸爸！」檢察官複訊後聲請羈押獲准。

警方調查，排行老么的張男有4名兄姊，70歲張父患有高血壓及糖尿病，臥病9年來主要由張男照顧，致張男無法從事正常工作，靠打零工、兄姊接濟及父親老農津貼為生。張男去年3月起未再就業，父子生活費、每月7000元房租及醫藥費等，讓他時感捉襟見肘。

據了解，張父固定回診，醫院會開立多瓶劑量90m1的胰島素，每次注射18ml控制病情。張男告訴警方，前晚與父親在客廳看電視，他問父親：「活得這麼苦，早點走好不好？」父親未回應，他接著說：「我真的累了，會讓你走得舒服一點！」即在父親晚餐裡投藥，見父沉睡，直接注射整瓶胰島素後就寢，昨上午起床見父仍有氣息，又注射一整瓶，上午11點多確認父親斷氣後打電話自首。

9年來4兄姊僅偶爾資助

新北市土城警方與救護人員趕抵時，張男站在巷口，帶同警、消人員入屋，救護員對張父急救無效後送醫仍不治。張男自認他的行為經父親默許，指兄姊等人除偶爾資助外，多年來將照顧父親的重擔全給他，導致他的生活、工作一團亂；警方依殺害直系血親尊親屬罪移送張男時，他面對媒體表示：「一切都是社會悲歌。」

證明父允許 才非殺人

律師蔡皇其表示，若張男能證明父親承諾而殺人，僅觸犯刑度最重7年以下的刑法加工自殺罪，但本案被害人未明確表示想死的決意，是否適用加工自殺罪有疑慮，若涉及殺害直系血親尊親屬罪，此為可處死刑、無期徒刑的重罪。

糖尿病學會秘書長林時逸表示，注射胰島素的作用是降血糖，過量使用可能造成低血糖，甚至引發昏迷，是否影響生命徵象須視個案而定。林時逸說，照護糖尿病患者時注意飲食、監測血糖及依醫囑用藥，有些年老病人仍具有自理生活的能力。