客人吸毒知情不報 可勒令歇業

2018-11-14

〔記者張瑞楨、張文川／綜合報導〕針對汽車旅館業者，知道卻縱容毒蟲開毒趴的疑慮，毒品危害防制條例雖制訂罰則，可開罰10萬至100萬、停業半年至一年半，甚至會面臨勒令歇業；事實上，各縣市幾乎未曾聽聞業者挨罰，主因在於警察與各縣市政府旅館稽查人員，難以舉證業者知情，以台中市為例，近年市內各旅館業者，包括汽車旅館在內，發現吸毒而知情不報，被主管機關援用毒品危害防制條例裁罰，或勒令歇業、停業者，件數始終掛零。

中市政府觀光旅遊局觀光管理科接獲都樂汽車旅館違規檢舉案後，於上月8日稽查，發現這家摩鐵私自隔間，但沒有發現開毒趴，僅依發展觀光條例第55條第7項「擅自擴大營業客房部分」，裁處8萬元罰鍰。

觀光管理課指出，發展觀光條例第53條規定，觀光旅館業或旅館業（含汽車旅館與民宿），如有「妨害善良風俗」，可處3萬至15萬元罰鍰，情節重大可廢止營業登記執照，開毒趴也屬於「妨害善良風俗」，但因毒品危害防制條例另有規定與罰則，兩項法律「競合」，應選擇最重的毒品危害防制條例處罰。

毒品危害防制條例第31-1條規定，「發現疑似施用或持有毒品之人，通報警察機關處理」，違反者可處10萬至100萬元罰鍰，情節重大者可勒令停業6月至1年6月，或勒令歇業。