摩鐵淪毒趴天堂 2歲娃也在場

2018-11-14

員工向老闆反映未被理 報警反遭炒魷魚

〔記者張瑞楨／台中報導〕摩鐵淪為毒趴天堂，業者還被爆知情不舉報！

36天有93間開毒趴

位於台中市西屯區的都樂汽車旅館，一名員工發現毒蟲常到此開毒趴，甚至帶2、3歲稚子參加，向老闆反映卻獲「先擱著」的答覆，員工向警方報案後卻被老闆開除，他說，解聘前記錄退房狀況，拍攝上千張照片，顯示這家摩鐵於50天內，有36天有毒蟲來開毒趴，次數達93間次，退房後遍佈吸毒痕跡，堪稱是「毒趴天堂」，老闆靠此賺大錢。

老闆爽開名車上下班

這名員工統計顯示，從5月25日至8月13日，50天有36天有人開了93間房疑似辦毒趴，其中，單日次數最高的是6月19日（端午節翌日）退房，以及8月10日（星期五）退房，各有5間房間開毒趴，這名員工強調，「扯！36天內有93間房開毒趴，都樂摩鐵業績長紅」，汽車旅館業普遍不景氣，大部份業者在苦撐，都樂汽車旅館的業績卻一直維持高標，董事長與少爺還可以每天爽開名車上下班，他懷疑「靠的就是供吸毒客開毒趴」。

他還說，「都樂在吸毒客心目中是安全的毒趴天堂，遇臨檢館方會幫忙隱瞞，在這裡要開幾間房就有幾間，他們在別家汽旅都被拒接，只有都樂會收留他們」，甚至「毒品缺貨時，交易的車輛還可以自由進出旅館交易，為避免外人發現毒煙味，進出房門的電梯門口還裝設臭氧機，真是溫情又體貼」。

被解聘員工拍上千照存證

他強調，該摩鐵常有10人以上的聚眾毒趴，竟然有毒蟲帶著2、3歲小孩參加，曾有媽媽帶嬰兒「找爸爸」，櫃台人員依嬰兒的爸爸指示，謊稱「他不在」，這名傷心的女人就在館前割腕輕生獲救。

針對毒趴一事，他認為業者不可能不知情，業者涉嫌觸犯毒品危害防制條例「知情房客吸毒而不通報警方」。

被解聘員工拍攝的1200多張照片顯示，房客退房後，整個房間宛如戰場，遍佈「拉K」殘留物或毒咖啡包裝，部分房間在曲終人散後，白煙裊繞不散，顯示吸毒量很高。

對此，六分局偵查隊長陳春安說，都樂汽車旅館是警方列管的「易涉毒」與治安顧慮場所，從去年至今共查獲21起刑事案，其中17件是毒品案，今年臨檢11次，但未查獲不法；對於前員工的爆料，記者致電都樂汽車旅館查證，員工答覆「不方便」。