誆助選大訂貨 詐名店雪花齋

2018-11-14

開芭樂票付千萬貨款再轉賣 ELLA前男友社企也受害

〔記者王宣晴／新北報導〕九合一選舉將近，警方獲報有不肖人士佯稱要贊助民進黨候選人選舉，卻拿芭樂票向百年餅舖「雪花齋」、藝人ELLA前男友趙士懿創辦的「用心快樂社會企業」、汽車機油公司等廠商訂購大量物資，得手後轉賣，大賺近千萬元選舉財，警方逮捕該空殼公司擔任業務主任的男子廖尉佐，依詐欺罪嫌送辦，並持續緝捕其他涉案人。

「業務主任」詐欺罪送辦

警方調查，今年8月中，一名陳姓男子鎖定新北市三重一間信用無虞，但因虧損準備歇業的五金百貨公司，將其頂下成為公司負責人，並招募38歲的廖男擔任業務主任、2名女子擔任會計、總機員工，持芭樂票向各廠商訂購大量物資，再轉賣獲利。

主嫌頂下將歇業公司當幌子

陳男印製假名片，讓廖男以假名「吳俊銘」向廠商訂購數十萬的物資，並以「要成立市長競選總部」、「贊助民進黨候選人樁腳，不便給現金才訂大量物資」等話術取信店家，並持公司支票支付訂金，即使店家向銀行照會，因該公司信用無虞，店家也無法察覺有異。

店家發現支票跳票後前往該公司的倉庫及辦公室察看，才發現陳男等人早已逃逸，人去樓空，趕緊報案，並結合受騙的12家廠商組成自救會，報案後也投訴媒體，避免有更多廠商被騙。

據了解，遭騙的店家有位於台中的百年餅舖「雪花齋」、藝人ELLA前男友趙士懿創辦的「用心快樂社會企業」等店，被騙包含668萬的鋼材、32萬的月餅、50萬的機油、75萬水產禮盒等大量物資，得手不法所得近千萬，受害廠商遍及全台。

警方表示，今年9月接獲數家廠商報案，調查後發現該公司在中秋節後就已經解散，騙來的物資也都被轉賣，持續追查監聽，前晚7時許，持拘票在板橋逮到準備返回租屋處的廖男，帶回偵訊。

受害廠商盼制裁詐嫌

廖男向警方供稱，擔任業務主任僅工作45日就被解僱，領得4萬多元薪資，並不知道加入詐騙集團及物資流向，但警方確認廖男持假名片跟店家訂貨，訊後依詐欺罪嫌將廖男送辦，並持續緝捕相關涉案人到案。

遭騙的用心快樂社會企業受訪時表示，希望詐欺嫌犯能夠接受法律制裁；雪花齋總部昨接受電訪時表示「不知道！」不願回應案情。