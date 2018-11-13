第三方支付勾結賭網 代收賭金8億

2018-11-13

〔記者邱俊福／台北報導〕「星際俱樂部」等20個賭博網站，涉嫌透過合法的第三方支付公司，以信用卡、ATM轉帳與超商代碼方式，處理跟賭客間的賭資金流，規避警方追查，刑事局偵九大隊第三隊日前將涉案第三方支付公司王姓經營者查緝到案，初估今年至今代收賭金高達8億元。

設3家公司 助20個網站簽賭

警方調查，41歲王嫌共申請設立3家第三方支付公司，今年初專門協助20個賭博網站處理金流，讓賭客簽賭後，可透過信用卡線上刷卡、提供銀行虛擬帳戶進行ATM轉帳，及超商代碼代收3種方式，將簽賭投注金匯入該公司，王嫌再將賭資提領出來，以現金方式，交付給合作的賭網，從中抽取手續費。

王嫌到案後，表示僅是單純協助處理金流，原本以為僅是網路遊戲點數，後來才知道是賭博網站。警方不排除代收的8億元賭金有境外資金流入的問題，將持續擴大清查。

警方另查出，「星際俱樂部」賭網的代理商客服人員，透過臉書、LINE等社群，散布「保證獲利」等假訊息，隨機邀請網友加入群組，稱「全新引進獨家循環式獲利法，專業培訓簡單，首次只需新台幣1000元，每日獲利800到2000餘元」等言論，誘騙網友加入該賭網，參與賭博。

主嫌等12人被捕

客服透過修改賭網的輸贏機率，初期讓賭客嘗甜頭，俟賭客欲變現時，則聲稱能提供明牌，一口氣贏得10到50倍賭金，誘使加碼投注金額後，便將聯繫封鎖，讓賭客血本無歸。

警方經長期蒐證，日前將王男與代理商、客服等12人逮捕到案，依賭博、詐欺等罪嫌送辦。