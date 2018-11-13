每年持美護照返台 逃兵16年終被逮

2018-11-13

〔記者黃捷／台北報導〕35歲蔡男具有台、美雙重國籍，長期居住美國，得知兵單寄到台灣家中，因不想服役被依妨害兵役發布通緝，不過他16年來每年都持美國護照，以Michael之名大膽返台探親，原以為神不知鬼不覺，但台北地檢署查出他使用父母的信用卡附卡，再比對上千筆資料，進而掌握其英文名字，待他今年10月入境，立刻將他逮捕歸案。

檢警調查，蔡男在美國出生，父母是台灣人，他擁有雙重國籍，長期在美讀書，10多年前持台灣護照出境後，直到內政部役政署寄發兵單、報到當日，蔡男都沒有入境紀錄，役政署當時聯繫蔡男父母，因父母聲稱與蔡男失聯，不知道他在美國的狀況，役政署只好依妨害兵役罪嫌移送，檢察官對蔡男發布通緝。

使用英文名 大膽闖關

檢察官持續追查，發現蔡男父母名下的信用卡有申辦附卡，且長期在美國消費，懷疑是蔡男在使用，進一步查出，蔡男英文名字Michael，再比對上千筆資料，終於找到1名Michael，出生日期與蔡男相同。

檢察官發現，這名Michael每年都會入境台灣1至2次，入境卡填寫的事由是「探親」，聯絡地址就是蔡男父母家，另經刑事局分析Michael過海關時拍下的照片，幾乎確定就是蔡男，因此追加發布通緝，今年10月他再度入境時，當場被航空警察逮捕歸案。

蔡男原否認逃兵，辯稱10幾年來首次回台，之前都沒和父母聯絡，但檢察官當庭亮出入境及附卡等資料，他自知無法狡辯，才承認犯行，表示他在美攻讀藝術，這項專長在台灣找不到工作，才會留在美國擔任大學講師。

檢比對千筆資料抓人

檢察官考量他沒前科，犯罪情節輕微，以繳國庫12萬元為條件，處分緩起訴1年。據了解，蔡男現僅需服替代役，他曾以申請學歷證明為由請求出境，但檢察官擔心他再度逃亡，並未准許，要他委託美國朋友代為處理。

據役政署網站資料，具雙重、多重國籍身分的役男，就算持外國護照入境，仍應徵兵處理，並限制出境直到履行兵役義務，若有申請「僑居身分加簽」，則依僑民役男規定，返台居住滿1年後才會被徵召。