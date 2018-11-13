計程車暴衝公車站牌 兩翁嫗受傷、運將命危

2018-11-13

〔記者王冠仁／台北報導〕48歲計程車司機鐘文達昨駕車行經台北市康定路，不知何故忽然失控，車子直接衝上人行道，「碰」一聲撞倒「萬華車站」的公車站牌，等公車的78歲黃吳姓老婦、70歲伊姓老翁遭波及，所幸2人送醫後脫險，但鐘命危裝葉克膜搶救中，醫生研判可能是心肌梗塞才導致車子失控。

疑心肌梗塞 開車失控

警方調查，運將鐘文達駕駛計程車，昨下午2點半行經台北市萬華區康定路快到大理街口時，車子忽然失控。

目擊者說，當時康定路的「萬華車站」公車站，有不少人在等公車，但鐘的計程車以時速20公里左右的車速失控開上人行道，「碰」一聲撞倒公車站牌，路旁店家的招牌也被撞毀。

年輕人躲得快 兩老被撞

有名年輕人見狀躲得快，但在等公車邊與人聊天的黃吳姓老婦閃避不及，遭計程車從後方撞擊，伊姓老翁也遭到波及而倒地並吐血，「真是驚死人！」

消防員趕往現場，將鐘、黃吳姓老婦及伊姓老翁送醫；鐘與伊到院前失去呼吸心跳，伊經急救脫險，黃吳姓老婦受到驚嚇，四肢與身體有擦傷無大礙。

消防員說，鐘有綁安全帶，救出後送往台大醫院，身上無明顯外傷與出血卻命危，此外，醫院也對他抽血釐清有無酒駕。

警方聯繫鐘的家屬，家人聲稱鐘雖身形微胖但無心血管病史，也不清楚鐘昨天幾點出門跑車，無法確認有無疲勞駕駛。

由於計程車前保險桿撞毀掉落、副駕駛座擋風玻璃嚴重碎裂，車頭受損嚴重，警方不排除鐘可能駕車時恍神、打瞌睡、忽然身體不適才釀禍，將待他傷勢穩定後進一步釐清。