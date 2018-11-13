男童餓死傳靈異 驗屍後母大腿飄腐臭

2018-11-13

魂魄一度跟著 不願離去

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市本月8日發生2歲林姓男童活活餓死的慘劇，警方將林母及其蕭姓男友依遺棄致死罪送辦，以慰男童在天之靈，警方在偵辦此案時，也傳出男童魂魄一度跟著母親不願離去的靈異事件。

據了解，負責偵辦虐童案的5、6名派出所員警和偵查隊刑警，由於時常處理死亡案件，對屍臭味都非常敏感，他們當時在林童陳屍處，就已有聞到特殊的腐臭味道，但當時並不以為意，也認為是案發現場難免會出現的味道。

10日下午，警方押解林女、蕭男前往第二殯儀館勘驗男童屍體後不久，承辦員警們再次訊問林女，卻意外在林女身上聞到「在案發現場時同樣的腐臭味」。

回來探視媽媽 像平時爬在腿邊

員警和偵查隊當時以為是林女被警方留置許久，已兩天沒洗澡，也有可能是月事來潮，沒有更換衛生棉導致，經四處嗅聞後，幾乎肯定是來自林女下腹部和靠近大腿位置，李姓女偵查佐私下詢問林女是否有身體不適症狀，也貼心買來生理用品，以便更換，林女卻稱沒有聞到異味，也表示沒有生理不適。

至於為什麼只在林女下半身有這味道，員警們研判應是林女從不抱男童，男童平日也都只爬在母親腿邊，警方覺得愈來愈詭異，懷疑是男童捨不得母親，所以「回來探視媽媽了」，一時間大家都起了雞皮疙瘩。

集體聞臭 員警起雞皮疙瘩

辦案人員偵辦此案時，一度想不通林女怎麼忍心將幼子活活餓成皮包骨，但經了解林女家人和背景後，發現林女和媽媽、姨婆都是精障人士，瞬間感到不捨，警方私下認為，台北地檢署雖將林女責付給家人，但日後若無社福單位全面介入，恐將衍生許多問題，讓警方相當憂慮。