攝狼誠品偷拍 退役傘兵壓制逮人

2018-11-13

〔記者姚岳宏／台北報導〕信義誠品有「攝狼」！台北市35歲簡男昨午到誠品信義店，趁穿短裙的正妹專心看書，以藏在球鞋內的針孔偷拍裙底風光，曾擔任傘兵的26歲正義哥張銘賢發現喝止，簡男試圖逃跑，還大聲說「我沒有啊！」隨即被正義哥及另名男子聯手壓制，在他球鞋及襪子內發現整組偷拍器材，當場人贓俱獲，交由趕來的員警處理。

正義哥看破手腳 出聲喝止

警方檢視偷拍器材，發現至少有5女遭偷拍裙底風光，不過遭偷拍的短裙妹，因正義哥及時制止，簡男並沒拍成，妨害秘密屬告訴乃論，因無人提告，僅能將簡男依社維法裁罰，但昨晚有一名30歲張女出面指證報案，警方詢後依妨害秘密罪嫌將簡男送辦。

鞋襪裡搜出偷拍器材

警方調查，簡男身穿黑衣，頭戴棒球帽，在誠品信義店3樓鎖定穿短裙正妹偷拍，張銘賢察覺有異，上前質問並通知店員報警，簡男一度試圖逃跑，被張男與另名熱心男子壓制，搜出鞋襪裡的偷拍器材。

攝狼竟是誠品信義常客

誠品店家向警方表示，對簡男的臉有印象，應是常客；在土城上班的簡男向警方供稱，他在網路購買器材，第一次偷拍就被逮，警方對其說法存疑，正擴大清查。

張銘賢曾在陸軍航特部擔任傘兵，才剛踏入演藝圈，擔任短片演員，他說曾在高雄商圈看到類似偷拍手法，才特別注意簡男行為，確定對方偷拍又要跑，立刻上前拉住將他摔倒在地。