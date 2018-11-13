幼園教室擺熱湯 上跳舞課 女童慘遭全身淋燙留疤

2018-11-13

〔記者陳昀、周敏鴻／桃園報導〕桃園市私立希望城堡幼兒園羅姓女童在教室上跳舞課，休息時女童往後靠，桌上的湯鍋突然翻倒，女童遭熱湯從上而下淋滿身，造成全身24%面積2至3級燙傷，老師還讓女童獨自在洗手台沖水，後來送醫急救一度命危，更留下難以抹滅的傷疤。羅父認為園方責無旁貸，事後卻態度消極，還稱「如果告上法院，保險公司應該會全額賠」，昨因此在臉書揭發此事，不希望再有幼童因園方疏失而受害。

羅父指出，幼兒園的監視畫面顯示，6月4日上午11點多學生還在上課，園方人員就將熱湯送進教室後方擺在桌上、沒有隔離，當時被排在最後方、鄰近桌子的女兒，正隨著老師在跳舞，休息時往後靠，就遭翻倒的整鍋湯淋滿身，但園方一直聲稱湯只有40幾度，果真如此，怎麼可能有這麼嚴重的燙傷？

父：全身燙傷 園方僅沖手

羅父說，老師一開始只發現女兒的手燙傷，帶她到洗手台讓她獨自沖水，卻沒發現身體也有燙傷、延誤處理。

他還說，接獲通知趕往醫院時女兒已意識不清，右側軀幹、手臂及大腿的皮膚都被燙傷脫落，下體還佈滿水泡，醫院一度發出病危通知，後來在加護病房治療一個多月，女兒每天哭到睡著，還得面對換藥劇痛，下半身也持續增生疤痕，對家長更是椎心之痛。

右側皮膚脫落 一度病危

羅父指出，事發後園方雖有口頭道歉，但女兒出院後就幾乎不再聞問，態度消極被動，他去電園方詢問時，負責人回稱：「如果告上法院，保險公司應該會全額賠。」讓他直覺園方有恃無恐、欺負無辜的學童與家長，因此決定揭露此事。

園方表示，一直積極想善後，因家長提出業務過失重傷害告訴，全案進入司法程序，暫不對外回應。

桃園市教育局指出，6月7日曾派員前往幼兒園了解，經查女童遭燙傷，肇因於餐點擺放位置與活動範圍未區隔，且室內活動動線安排不當，已要求幼兒園限期改善，且該班導師雖為合格教保員，但應多配置1人協助，調查發現該園未配置足額教保員，且超收幼兒、聘任未具資格的教保員等情形，已開罰3萬3千元。