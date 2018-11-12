趁換帖姊姊熟睡性侵 瞎扯她愛吃安眠藥做愛

2018-11-12

〔記者楊國文／台北報導〕男子阿祥過世後，他的換帖古男覬覦阿祥姊姊怡君（皆化名）美色，趁要祭拜阿祥的機會，藉口到怡君家住一晚以免祭拜遲到，卻趁機性侵怡君，庭訊卻瞎扯2人是男女朋友，並指「她喜歡吃安眠藥做愛」；高等法院斥責古無悔意，依乘機性交罪判3年8月徒刑。

30多歲古男和阿祥是幼時玩伴，讀書時又同班，因此很早就認識阿祥的姊姊怡君，對她的美貌為之傾倒。

判決指出，因阿祥過世，古男和怡君約好2017年3月31日在她住處會合，再前往祭拜阿祥。當天凌晨2時，怡君服用安眠藥準備就寢，古男突然按門鈴，稱想借住一晚，上午祭拜才不會遲到，怡君於是讓他進來。

上午6時，怡君醒來發現沒穿內褲，大腿和下體疑有古男精液，氣得叫醒古男，古承認和她性交，但強調她是醒著，「如果妳不同意，我沒辦法和妳做啊」。

事後，怡君打電話給古男蒐證，罵說「我吃藥就是想睡覺，會睡死，被你怎麼樣，我都不知道」，古男得意洋洋的說「趁妳睡覺，藥吃了傻傻的，把妳做了」、「早知道以前吃了馬上做，等那麼久，等到半年」。怡君檢具對話錄音提告，檢方依乘機性交罪嫌將他起訴。

庭訊時，古男坦承知道怡君睡前會服用安眠藥助眠，且會熟睡，但當時她是醒著，因是男女朋友才做愛。怡君堅稱案發前吃安眠藥而熟睡，乃遭古性侵。

高等法院將怡君案發前服用的安眠藥函詢台北榮總，函覆此藥個別差異很大，有的人10幾分鐘就睡著，無法感受外界狀況，也有人服用幾粒仍睡不著，服藥後，有些人對行為沒有記憶；合議庭綜合認定古趁怡君熟睡不知抗拒時性侵。