「蘆竹王陽明」被逮開直播 網友歪樓讚女警好正

2018-11-12

〔記者余衡／新北報導〕自稱「蘆竹王陽明」的25歲男子李威德，涉嫌偽造文書被通緝，警方前天到桃園逮人，他竟全程直播還挑釁稱「你們是要來抓我的嗎？」有粉絲見警花林昕彤也在場，歪樓直呼「女警好正」！李男囂張沒多久，就被警方直接破門，狼狽就逮。

警方表示，桃園蘆竹的李男常在IG上以帳號「bitquiet」直播拉K及吸笑氣，高調作風吸引超過1萬5千名粉絲追蹤，去年8月李男遭周女指控，存放在個人手機的私密影片遭李男破解外流，檢警發現他還拍下近300GB的性愛畫面，恐嚇多名女子要將影片PO上網路。李男還曾因財務糾紛對鄰居鐵門潑漆，並經常妨害社區安寧。

警方日前網路巡邏，發現李男直播影片涉嫌不法，查出他因偽造文書案被桃園地院通緝，前天發動逮人，不料李男竟用手機直播，許多粉絲在網路觀看全程，大讚現場女警林昕彤「好正」！部分粉絲還趕往聲援。

警方發現李男站在2樓陽台，除拍攝樓下狀況還挑釁問道「你們是要來抓我的嗎？」粉絲還回覆「老師小心！」「老師情況如何？」等，警方不待直播結束立即破門逮人，並驅離圍觀民眾。

李男被帶回，他囂張對警方說道「要送快送，自己案子多到記不得了！」上車時要求不戴頭套、口罩，還要記者把他「拍帥一點」！全案解送桃園地院歸案，法官當庭裁定收押。