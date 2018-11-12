特富野健行遭圍攻 腎上腺素飆發 女打獼猴一巴掌

2018-11-12

場面火爆 夫速熊抱妻上車離去

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣獼猴攻擊人時有所聞，南投縣林女一家人日前到阿里山特富野古道遊玩，離去時林女卻在停車場遭一隻獼猴跳上身攻擊，林女手臂奮力一甩，獼猴哀一聲摔下地，另一隻獼猴同伴隨即加入戰局，林女不甘示弱，摑了獼猴一巴掌，人猴打了起來，場面火爆，其夫認為「人跟猴子打架，實在太丟臉了！」火速把妻子抱進車內，油門一踩快速離去。

嘉義阿里山區特富野古道，林間舊鐵道與枕木相伴，景色宜人，32歲林女說，上週她和先生帶7歲兒子、3歲女兒前往踏青，下山走到停車場準備上車，一隻獼猴突然攻擊她，還跳到她肩上，她被嚇到激發腎上腺素，肩膀抖動、手臂奮力一甩，獼猴被她摔至地上。

另一隻獼猴看到同伴被摔落地上，頓時火大也跳到林女身上，林女形容自己「驚嚇到失去理智」，就摑了獼猴一個巴掌，林女的先生目睹老婆和獼猴打了起來，一個箭步衝上來，85公斤的他一把抱起60多公斤的老婆快步跑進車內，馬上開車離開。

林管處：受威脅打猴 不觸法

林女沒受傷，被摑巴掌的獼猴也隨即逃離。林女問丈夫：「我好像變瘦了？你一把就能把我抱起來！」先生則回應：「妳跟野生動物打架真是丟臉，不把妳帶走，會讓很多人看笑話！」

農委會今年9月已預告「保育類野生動物名錄」修正草案，將把台灣獼猴從保育類動物除名，目前還未正式除名。南投林管處表示，依野生動物保育法，野生動物有危害作物或民眾生命安全等緊急情況下，得以主管機關核定之人道方式予以獵捕，或宰殺以防治危害，再事後報備。林女當時遭獼猴攻擊，感到生命受威脅，因而打獼猴並不會觸法。