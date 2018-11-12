竹科男陪女友看電影 魔指色襲鄰座辣妹腿

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市巨城威秀影城日前發生一起離譜又誇張的性騷擾案件！
碩士工程師 趁黑連續摸
竹科陳姓碩士工程師帶女友到影城看電影，見坐隔壁座的林姓女子身材高挑且穿短褲，陳男凍未條，電影播放還不到一半，陳男竟趁黑，無視女友在旁及林女依偎著鄰座的男友，大膽到連續觸摸林女大腿，林女忍到電影結束才告訴男友抓色狼，報警逮人，陳男當場認罪，聲稱壓力太大還拗這樣可以紓壓；陳男的女友看見男友無視於她當起色狼，也震驚地說不出話來。
這樣可紓壓 女友震驚無言
新竹地檢署依性騷擾防治法趁機性騷擾罪嫌起訴，陳男將面臨2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金的刑責。
檢警調查，10月初某日晚間，陳男與女友前往新竹市巨城威秀影城看電影，當時女友坐他右邊，被害人林女則坐在陳男左邊，林女身材火辣且穿短褲，陳男看得血脈僨張，電影還沒演到一半，無視一旁女友，竟以左手小指的指背觸摸林女大腿外側。
一開始林女以為陳男不小心碰到，不斷閃避，可是陳男得寸進尺，又用小指指背連續觸按、來回觸碰林女大腿至少5次。
受害人忍到電影結束 一舉揪狼
林女一直隱忍到電影結束，才告訴男友被鄰座的色狼侵犯，林女男友立即起身找陳男理論，警方據報趕往現場，將陳男帶回偵辦，陳男的女友看見男友被人指控是色狼，而且就在她眼下發生，震驚地說不出話來。
陳男應訊時坦承犯案，聲稱因為工作壓力太大，為了紓壓；林女氣憤指控，看電影時曾閃避、出聲希望陳男收手，但陳男就是不聽，她無法原諒，堅持不撤回告訴，要給他一個教訓。