孿生警消姊妹花 撞臉男藝人蔡凡熙

2018-11-11

承父志 投入警、消工作

〔記者王宣晴／新北報導〕「妳不是警察嗎？怎麼會穿消防員制服？」26歲的陽光姊妹花許靳屏、許靳珮，一位擔任消防員、一位從警，既是雙胞胎又都剪了一頭俐落帥氣短髮，兩人同時撞臉男藝人蔡凡熙；她們誰是警察、誰是打火弟兄，常常讓認識的人也分不清。

誰是誰 有時熟人也搞混

許靳屏、許靳珮姊妹個性活潑陽光，受到警察爸爸的影響，從小對於警、消工作充滿憧憬，大學畢業後相約報考國家特考，分別考上消防及警察。姊姊許靳屏就讀東吳大學社工系，體能優異的她曾是籃球系隊，畢業後到民間機構擔任社工，服務年長的精神病患；3年前通過消防特考，去年分發到新北市消防局第三大隊蘆洲分隊。

妹妹許靳珮畢業於台北醫學大學長照科系，看著姊姊考上消防，分享工作點滴，讓她下定決心於105年考上警職；很巧地，她今年初也被分發到新北市，目前在三重警分局大同派出所服務。

許靳屏回憶道，去年11月，一名男子無照騎重機載妻子及10月大女兒準備返家，因車速過快自撞翻覆，她趕抵時，女嬰頭顱變形，摔斷的細小手臂落在身旁，傷重不治。她第一次眼睜睜看著剛來到世界上的生命消逝，讓她心裡很難受。

許靳屏在分隊擔任防災宣導承辦人，也透過宣導活動學習更多專業技能，希望能保護親友跟民眾；她沒忘了以前的「社工魂」，未來希望能到資源較不足的偏遠地區服務，用不同視角看世界、幫助更多民眾。

許靳珮說，雖然家人會擔心警察工作危險、作息不正常，但從警後幫助她建立自信，儘管她身材較嬌小，仍有能力保護別人。

許家姊妹都在新北市公務單位服務，因長相相似，發生不少趣事。

比如有一回，許靳珮替車禍傷者叫救護車，遇到姊姊的兩名同學，兩位消防員一見到許靳珮，當場愣住直呼：「妳怎麼改當警察啦？」不只同事，妹妹為民服務而認識的民眾，有一次看到姊姊許靳屏，也忍不住問：「妳不是警察嗎？怎麼會穿消防員制服？」

許家姊妹感情親密，即使因為工作無法時常見面，還是會互相關心對方，相約一起利用專業，幫助更多民眾。