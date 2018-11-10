志工嬤遭3犬圍攻 2路人仗義救援

2018-11-10

騎機車路過被狗追

〔記者佟振國、湯世名／綜合報導〕擔任愛心志工的南投縣草屯鎮67歲李姓婦人，前天上午騎機車返家途中，行經一處工寮遭3隻狗圍攻，婦人倒地不起，狗狗仍持續狂咬，婦人右耳幾被咬爛，頭部等多處撕裂傷，其中一處10公分長傷口深可見骨，民眾持雨傘、棍棒合力趕走狗隻，婦人送醫縫合超過60針，所幸撿回一命。

婦縫60針撿回一命

富寮里長高順洲及附近耕作農民抱怨，指工寮的狗攻擊人不是第一次，這次3隻惡犬圍攻老婦，若非民眾見義勇為，後果不堪設想。

縣府家畜疾病防治所昨確認咬人的其中2隻狗是工寮所養，另1隻是流浪狗，飼主疏縱犬隻造成他人受傷，已違反動物保護法，可開罰3000至1萬5000元，並沒入闖禍的2隻狗，若狗凶猛到無法矯正才會安樂處置，另1隻流浪狗已放置誘捕籠誘捕。

飼主挨罰 狗被沒入

李婦前天一早出門做公益，上午8時許獨自騎機車返家，行經隘寮溪旁1處產業道路工寮前，突然竄出3隻狗，對她不斷狂吠，李婦嚇得險些摔車，下車後惡犬對她狂咬，李婦倒地，期間她不斷持安全帽對狗揮舞自保，狗隻仍持續攻擊。

這時1名男子開車路過，下車手指著狗斥喝，3狗靠近他吠叫，男子險些被咬，開車逼近想趕跑狗，狗卻回去攻擊婦人，男子改拿雨傘向狗群衝去，與另名男子持棍棒合力才把狗趕跑。2人守在婦人身邊，直到救護車將她送醫，男子的行車記錄器拍下驚險過程。

彰化基督教醫院外傷中心主任陳偉雄表示，轉診來的李婦傷勢嚴重、驚嚇過度，四肢傷口大小不一，經清創縫合手術，目前在外科病房觀察，傷勢穩定，是否會遭感染還要觀察。