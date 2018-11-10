2歲童皮包骨關廁所 疑遭21歲小媽媽餓死

2018-11-10

不到6公斤 僅正常男童一半

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市驚傳1名2歲半大的男童疑遭活活餓死事件！警方據報位在林森北路一處大樓公寓內有幼童暴斃，趕到現場發現，男童陳屍在浴室馬桶旁，身軀幾乎瘦成皮包骨，目測疑還不到6公斤，與正常2歲男童體重相差至少1倍以上。

半年前 男童妹妹也離奇亡

警方已逮捕在酒店上班的21歲男童林姓母親，與其21歲蕭姓男友，蕭男無業。警方查出林女還生有1名1歲的女嬰，半年前在嘉義被申報死亡，警方一併調查女嬰的死因，全案朝殺人罪嫌偵辦。

蜷縮馬桶邊全身糞 警也淚崩

昨日晚間7時，台北市消防局接到報案指說有幼童死亡，救護人員趕到現場，在浴室地上發現1具幾乎已是皮包骨、全身早已僵硬的男童屍體，以蜷縮姿勢躺在馬桶邊，全身都是糞。

由於一般2歲左右幼童平均應是在12至14公斤左右，警方目測這名死亡幼童，研判最多近6公斤。警方通報將男童送請醫院試圖搶救時，將幼童屍身懷抱手中也不忍淚噴。

警方初步調查，男童林姓母親在台北市中山區的酒店上班，2年前和男童生父離異，1個月前在網路聊天室結識21歲蕭姓男友，賃屋同居。

昨天上午，林、蕭2人返家時，便已發現男童死亡，2人討論要如何處理，直到晚上才決定報警。

親媽說怕吵 才把男童關廁所

偵訊時，林女供稱是怕吵，才把男童關在浴室中，但警方研判林、蕭2人根本未照顧幼童，全案漏夜調查中。