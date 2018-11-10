走私黃金赴韓 8台人恐罰3億天價

2018-11-10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕8名台灣籍旅客日前從桃園國際機場出境，攜帶23塊一公斤重的黃金條塊入境韓國被查獲，這批黃金市價近3000萬台幣，若成功闖關利潤為300萬台幣，8名台灣旅客被韓國海關依違反韓國關稅法移送，將面臨最重5年徒刑，及近3億台幣的天價罰金，得不償失。

恐面臨5年徒刑 走私黃金市價近3000萬

調查局桃園市調查處及台北關發現，許多國人自香港購入黃金返國後，在桃園國際機場管制區將黃金辦理存關暫置（指黃金沒攜帶入境），下次出境時再前往提領，並在機場管制區內轉交第三人，由第三人貼身夾藏走私韓國。

從港購入黃金返台 再轉第三人走私韓國

依此比對鎖定劉女等8名台灣旅客可疑，11月5日及6日監控獲悉可疑旅客出境赴韓，透過調查局駐韓法務秘書通報韓國海關，韓方在8人衣物口袋、鞋底分別查獲夾藏2至4公斤不等黃金，總計23公斤，市價約3千萬台幣。

韓國海關將8名旅客羈押，移送韓國檢察廳依違反韓國關稅法偵辦；根據韓國走私相關規定，8人最重可被判處5年徒刑，或處以走私物品價金10倍的罰金，罰金總額高達近3億台幣。調查局指出，數月前，不法份子利用類似手法走私黃金至日本，也是在香港購入黃金攜回桃園國際機場辦理存關，下次出境時提領後，在機場管制區內轉交空姐帶往日本，日本為反制黃金走私，後來要求入境旅客均需經過金屬探測門。

調查局研判，日本從嚴查驗走私黃金，不法份子遂將目標轉向韓國，利用雷同手法走私黃金至韓國。由於日、韓均對黃金分別課8%及10%高額消費稅，走私黃金則形同免稅，以致不法份子甘冒風險賺取差額。

調查局呼籲國人，日、韓相關法律已明定刑責遏止走私黃金入境，千萬不要貪圖一時之利走私黃金，不僅黃金遭沒入並被重罰，還將身陷囹圄，也使國家形象受損。