帶全家歡樂露營 色夫偷拍浴女 妻痛哭

2018-11-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕42歲吳姓男子帶著妻子、雙親到苗栗縣一處露營區享受天倫之樂，沒想到這位好兒子、愛妻夫聽到淋浴間女子洗澡聲，馬上成了色男，涉嫌拿手機偷拍人妻出浴，結果失風被抓包，吳男不僅毀了愉快的家庭時光，當晚還被留置在警局拘留室，相當難堪，吳男的妻子對丈夫行徑失望難過，氣到在警局痛哭失聲。

警方調查，吳男一家4口本月3日到獅潭鄉17杉境露營區，當天31歲許姓受害女子也與丈夫、孩子前去露營。當晚9點半，許女在露營區業者搭建的衛浴洗澡時，赫見淋浴間隔板上方伸出1支手機，許女大聲尖叫「有人偷拍洗澡」，她丈夫聞聲奔來，見吳男手持手機從淋浴間旁匆匆離去，將吳攔下報警。

人妻尖叫「有人偷拍洗澡」

警方到場，許女的丈夫要求檢視吳男手機，並未發現妻子沐浴的影音和照片，不過吳男禁不住追問，承認當時他去上廁所，聽見隔壁淋浴間有人洗澡，於是拿手機偷拍，還沒拍到就被發現。

未拍到就被發現 攔下報警

警方調查，露營區的衛浴為類似小木屋設計，以隔板分隔淋浴間、廁所，雖隔板高約240公分，但未到頂、有空隙，吳男當時站上馬桶伸長手臂，伸過隔板上方偷拍。

心理很受傷的許女堅持提告，警方遂將吳男帶回警局，因夜間不偵訊，吳男當晚被留置在拘留室。

吳男一家4口原本要享受露營的優閒心情，也因吳男的行徑被打壞，吳妻尤其難堪，因當下露營區還有其他遊客，也不乏小朋友，只能強裝鎮定，一直忍到隔天，人在警局時終於掩面哭泣。警方詢後將吳男依妨害秘密罪移送苗栗地檢署，檢察官裁定5000元交保。

17杉境露營區 獲露客好評

17杉境露營區位處獅潭鄉，有美麗山林景致，草坪維護良好，衛浴設備乾淨整潔，加上營主非常熱情，獲不少「露客」好評是「會讓人想再訪的營區」。