大學生貪1萬跑腿費 郵包藏海洛因 毀人生

2018-11-09

運一級毒品 無期徒刑起跳

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市某科技大學林姓大學生幫人代領手機，每次酬勞2000至3000元，他認為很好賺，後來他去領「乳膠枕」包裹，代價1萬元，得知內藏三級毒品K他命後仍冒險代領，未料被調查人員埋伏逮捕，更慘的是，其實「乳膠枕」內藏放的是13公斤一級毒品海洛因，觸犯無期徒刑至死刑重罪；台中地院法官憐憫他的愚蠢，以他無前科，認罪有悔意等由減刑後，判處8年6月徒刑，但他不僅學業丟了，未來還要蹲多年苦窯，人生堪稱毀了。

判決指出，24歲林男前年認識綽號「恐龍王」陌生男子，對方委託他代領手機，每次酬勞2000至3000元，後來「恐龍王」要他到台中1棟大樓的管理室領3個包裹。

不過郵局早一步發現，這3件國際快捷包裹內有14個乳膠枕頭，枕頭內藏14小包海洛因，重量約13公斤，純度超過84%，將包裹扣下報案。林男數度前往領取撲空，「恐龍王」於是要林男到大樓旁超商等候，由他先跟管理室確認包裹到了沒。林男前年11月接獲「到了」的通知後出面領取，遭埋伏幹員逮捕，林男配合協緝「恐龍王」未果。

林男供稱，之前「恐龍王」數度委託他領手機，這次在超商等候通知領包裹時，「恐龍王」問他「有沒有怪怪的人？」他懷疑是毒品，「恐龍王」以承認語氣說是K他命。林男認為K他命只是三級毒品，仍同意代領。

無前科有悔意 判8年半

台中地院認為，林男觸犯運輸第一級毒品罪，可處死刑或無期徒刑，但案發時他是大學生，無前科，有悔意且盡力幫調查人員緝捕「恐龍王」，減刑後判他8年6月徒刑。