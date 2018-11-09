經營之神9兒女 5人傳婚變

2018-11-09

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑集團創辦人王永慶有2子7女，除二房長女王貴雲、二女兒王雪齡與小兒子王文祥，再加上三房小女兒王瑞容未曾婚姻觸礁外，其他5名兒女都曾傳出婚變，外界也只能感嘆「豪門婚姻多坎坷」。

王文洋也和同居人鬧翻

王永慶元配王郭月蘭由於未生育，將二房長子宏仁集團總裁王文洋視為親生兒子，而王文洋因呂安妮事件選擇離開台塑集團，雖未與元配陳靜文離婚，但也傳出婚變、與呂安妮育有1子。

二房長女為王貴雲、夫婿陳徹已自南亞塑膠退休，次女王雪齡則與夫婿簡明仁共同創辦大眾電腦集團，是第1個創業成功的典範；至於三女王雪紅的前夫為區永禧，後來她與陳文琦共創威盛電子且結為夫妻，二房小兒子王文祥妻子則為范文華。

三房李寶珠生了4個女兒，大女兒王瑞華擔任台塑集團行政中心常務委員，夫婿楊定一接下長庚大學、長庚技術學院、明志科技大學3校董事長，兩人則因感情漸淡，昨驚傳婚變。

3房4個女兒 3人離婚

三房二女兒王瑞瑜目前擔任台塑生醫董座，1993年與出身媒體的李宗昌結婚，不過2008年傳出離婚消息，這段14年的婚姻也劃下句點；至於三房三女兒王瑞慧擔任長庚醫院董事長，她於2004年與知名建築師劉培森離婚，兩人育有1子1女；三房小女兒王瑞容夫婿則是知名設計師方國強，兩人於1997年結婚，方國強今年還曾參加台塑集團於高雄的活動，主要以發展自己的事業為主。