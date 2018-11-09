展店太衝驗資不實 「芒果恰恰」負責人夫婦被訴

2018-11-09

〔記者錢利忠／台北報導〕國內外共有14家分店的知名頂級芒果冰店「芒果恰恰」，疑因展店過快陷入投資糾紛，負責人張智閔及擔任公司財務的妻子吳碧月，被控吸金詐騙數千萬元；台北地檢署調查，2015至2016年間張智閔夫婦兩度增資，涉驗資不實及美化財報，昨依違反公司法及商業會計法起訴2人，被控詐欺及背信部分，因罪證不足獲不起訴。

被控詐騙數千萬不起訴

曾任荷蘭葛素史克藥廠資深醫藥代表的張智閔，13年前辭去藥廠工作返回南投竹山老家，替父親種的冬筍引進有機認證，還將冬筍推銷至Jason Market等多家頂級超市販售，之後他又幫在屏東枋山加農合作社當經理的舅舅，將枋山出產的頂級芒果引進超市販售，成為他開店賣芒果冰的契機。

檢方調查，2015至2016年間，張智閔計畫在全球展店50家，展店速度極快，檢方勘查該公司資產負債表發現，2015年底及2016年底，分別有帳面存款3500萬及4000萬元，但經會計師認證及經濟部增資審核後，過兩天資金就被匯出，涉嫌驗資不實及美化財報。張智閔夫婦庭訊時未認罪，辯稱公司資金充足。

今年6月，一名張智閔的前員工爆料指薪水沒準時發，也沒給加班費，甚至被欠薪近半年，向法院聲請假扣押及強制執行，正當書記官帶隊進冰店準備貼封條時，張智閔現身，掏錢還薪。

至於張智閔夫婦另被控以不實財報為餌，邀投資人入股涉詐欺及背信等部分，檢方認為相關投資款確有用於進貨、租金及管銷等開店支出，認定此部分為民事投資糾紛。