包養單親媽 為狗鬧翻 睡5晚5萬 判女免還

2018-11-08

男告女不履行同居義務

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市林姓男子透過劉姓女子認識育有子女的王姓婦人，雙方同意交往同居、由林男給付生活費給王婦，後來林男控訴王、劉2女拿他近5萬元後，王婦不再履行同居義務，提告討錢。法官查出王婦曾到林男家過夜，因為會怕林家沒有綁繩的狗，才沒再去，且有請林男來她住處，只是林男不想來，認定王婦未欺騙林男，判林男不得討回該筆錢。

女稱是男不想上門

經營公司的林男指控，其公司1位男員工的劉姓女友，2009年到他住處介紹生活困苦、需扶養小孩的王姓單親媽跟他認識，因為自己缺伴侶，就同意跟王婦交往，雙方約定須同居，由他付生活費給王婦；他前後共支付4萬8500元給王婦及劉女，後來王婦拒絕履行同居義務。

檢察官調查認為，2女未詐欺林男，將2人不起訴；但近5萬元的該筆錢，2女應該還給他。

男舉證不足 討錢敗訴

王婦表示，林男曾到她租處3次，她也去林男處睡過2晚，因林男家有狗沒有綁著，她會怕，不敢再去，後來有叫林到她的租住處，是林男不想來。劉女說，介紹王女給林男認識，過程都沒有拿到錢。

台南地院簡易庭法官調查相關人、事證，認定王、劉2女無詐騙林男的行為，加上林男舉證不足，判2女不必還這筆錢給林男。