正妹學霸考上高考 里幹事亂交接 觸法

2018-11-08

大四就考上特考任里幹事

〔記者錢利忠／台北報導〕畢業於國立大學的24歲塗姓正妹，讀大四時考上特考獲分發台北市大安區公所當里幹事，她在職期間又考上公務人員高考並分發考選部，為了業務交接，她發懶又便宜行事，竟擅自冒簽役男及申請中低收入戶者姓名，還隨便拿一些單據去核銷義警的制服補助費；台北地檢署考量她認罪，昨依偽造文書罪緩起訴，須支付30萬元處分金及接受法治教育6小時。

隨後考上高考分發考選部

前年3月，當時仍在學的塗女考取特考，分發擔任里幹事，她曾在臉書PO文：「無法言喻的喜悅～終於能夠大聲的說我要畢業了～而且我有工作了！」未料當上公務員後，便宜行事惹上官司。

趕辦交接 冒簽名亂核銷

檢方調查，塗女去年11月考上高考，為了把里幹事的業務交接出去以利履新，在其承辦的社會課業務上，理應承辦2年須訪查1次中低收入戶業務，並蒐繳調查表，但她卻偷懶，沒親自走訪調查就自行在調查表上冒簽5名中低收入戶申請者的姓名交差。

另承辦兵役課業務的她，負責送交役男體位判定及抽籤時間通知給役男，她一時聯繫不到役男，竟也擅自在通知書上代簽役男姓名，將體位判定資料及通知書交回兵役課。

她還承辦補助義警制服經費核銷業務，因找不到部分單據，竟然拿以前的單據核銷交差；由於去年只補助義警制服55件、比前年的60件少5件，她隨意附註，稱差額的5件放在里長辦公室。

繳30萬緩起訴 嫌過高

後來區公所進行業務交接時發現異狀，質疑她涉及不法，將她移送廉政署。庭訊時塗女認罪，檢方同意給她自新機會，將她緩起訴，期限1年。據悉，塗女獲緩起訴後，認為處分金過高，透過管道希望能降低處分金，但未如願。