分享醉女友玩3P拍淫片 3年後她讀法律告倒2人

2018-11-08

〔記者溫于德／台北報導〕台北市李姓男子見女友酒醉，竟將她帶回住處揪男性友人3P性侵，並拍性愛畫面；不懂法律又怕醜事曝光的被害人遭性侵後，原本不敢興訟，直到後來應考法律系，用功準備考試，得知該用哪條法律告倒兩人才提告。豈知男友出庭時又瞎扯，指稱聽影帶中的叫聲，可知「女友其實是在享受」，但台北地院未採信，仍依乘機性交罪重判李5年、男友人3年10月徒刑，可上訴。

男友扯「女友在享受

29歲的李男，3年前將當時年僅19歲的嫩女友帶往信義區夜店「MYST」參加生日派對；隔日凌晨，李再帶酒醉女友回士林區租屋處，相約31歲男友人一同性侵，過程中還持手機拍攝。

李男在法院審理時否認犯罪，辯稱女友同意3P，且在過程中還舒服地直喊「不要」、「很痛」等語，李認為「她其實是在享受」，辯護人則說，兩人事後仍交往，顯然未違反女方意願。

男友人也辯稱，李男當天傳訊相邀3P，自己還和女子互相擁抱。

但女子出庭時強調，從未原諒男友找其友人來3P性侵，且事後只要提及往事，「男友都會道歉」，此外，因父親早逝、母親沒有能力處理事情，導致她不敢、也不知道如何讓家人知道她受害，若報警，也擔心周遭朋友會知情，同時害怕提告後無法讓對方定罪。

受害女子勇敢自救

不過，女子最終自救，之後應考法律系，終於知道「硬上」涉犯哪條罪，才勇於提告。

2男性侵都判刑

法官也曾勘驗性愛檔案發現，李男確實指導男友人將女友身體翻成正面後性侵，並觀察被害人反應，認定女子從未同意3P。

法官最終認定，李男明明與被害人是男女朋友，卻利用對方酒醉且不能抗拒之際，邀約友人共逞淫慾，造成女子難以抹滅的陰影，審酌李是主導人，吳是配合一方，判李5年、吳3年10月徒刑。