「太可愛 一時忍不住」 唐鳳弟4度強吻女童

2018-11-07

〔記者陳恩惠／台北報導〕行政院政務委員唐鳳的34歲弟弟唐宗浩，在新北市淡水崁頂太子廟，先後4次抱起4歲女童強吻嘴巴，檢警調查時，唐男表示「小女孩太可愛，一時忍不住」，士林地檢署昨依加重強制猥褻罪嫌將他提起公訴。

唐宗浩加重強制猥褻罪起訴

檢方調查，唐宗浩今年9月19日晚間6時40分，攜子至淡水區崁頂太子廟附近散步，見女童在廟內玩耍，趁女童母親照顧另一名幼女，先後4次抱起女童並親吻嘴巴；女童母親出聲喝斥，調閱監視器才發現女兒遭強吻，氣得提告。

唐宗浩供稱，他見被害女童長相可愛，一時衝動將她抱起並親吻臉頰，否認有親嘴；他解釋，當時他們父子倆與女童玩在一起，一起吃廟內桌上的龍眼乾，三人互動良好，之後他抱起女童親臉頰時，女童並未驚嚇，才會持續接觸，前後共計4次抱起女童，最後一次女童母親有出聲喝斥，他試圖道歉，也到女童父親的臉書留言致歉，但未被接受。

女童則證述，「叔叔抱抱還有親嘴巴，我怕怕！」檢方認為，唐宗浩以他懸殊於被害女童的體型及腕力，強行將被害女童抱起親吻嘴巴，認為唐男所為已達侵害被害女童性自主權程度，依加重強制猥褻罪嫌起訴。

唐宗浩是政務委員唐鳳的胞弟，名氣雖不若唐鳳響亮，但在數理、程式領域也展現過人天賦，現任「自主學習促進會」資訊長，致力於推廣自學教育，被許多自學界的家長稱為「唐老師」。