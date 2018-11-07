暗槓槍擊案 蘆洲偵查隊長調職

2018-11-07

3度扯謊「已不適任」

〔記者徐聖倫／新北報導〕冰淇淋大廠「百吉」林姓副總上月24日晚間7時開賓士車行經新北市五股疏洪道，座車遭不明人士連開2槍，蘆洲偵查隊長蔡調坤未依規定第一時間通報，被媒體披露後，蔡員竟硬拗不是彈孔，還企圖把案子推給其他分局偵辦，新北市警局認為他已不適任，昨將他調任刑事警察大隊偵六隊長，蘆洲偵查隊長一職則由原偵三隊長古新民接任。

平調新北刑大偵六隊長

一名官警指出，刑大外勤隊長與分局偵查隊長都是警政2階第6序列，官階為2線3星，表面上看起來是平調，但分局偵查隊長有轄區管理，而刑大外勤隊長則無，分局偵查隊長任務雖較為繁重，但累積功獎積分較為快速，升遷速度快，從分局調回刑大，實為一種懲處。

案發時，蘆洲警分局對車身採證，除了「兩個洞」，什麼也沒發現，林姓副總將車送修後，修車師傅從彈孔中挖出2顆彈頭，但偵查隊長蔡調坤先稱「2孔是碎石造成」，後來拗不下去，改口「查獲不明金屬物」。

誇張的是，因為案子棘手，蔡調坤竟還指「疏洪道還有新莊、三重、淡水等分局管轄，調閱行車紀錄器後，排除案發地在蘆洲警分局轄區」、「可能將案件再轉回北投分局偵辦」，企圖把案件推給其他單位。

蔡的推託除引爆媒體怒火，同僚也出來爆料，指蔡辦案能力差，行事剛愎，還自稱是「侯友宜的人馬」，新北市警局昨表示，蔡違反「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」，故依規定調職，案件仍持續偵辦中。