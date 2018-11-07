網辱辣模辛尤里勾男人 MC姊求饒︰沒錢賠百萬

2018-11-07

出庭承認公然侮辱、誹謗罪

〔記者張文川／台北報導〕在網路小有名氣、人稱「MC姊」的醫美診所前員工Mia陳佳君，去年11月在臉書等社團PO文，辱罵F奶性感女模網紅辛尤里「下賤、勾引男人、怎麼做一個單親小孩的母親」，並附上疑似辛尤里整形前的照片，挨告加重誹謗、公然侮辱、妨害秘密和違反個資法；台北地院昨開庭，Mia承認公然侮辱、誹謗罪，願向辛尤里道歉，不過對方要求賠償100萬，她無力負擔，並向法官請求「我已經一年沒工作了，希望能減少金額，讓我找到工作後分期賠償」。

希望減少金額 分期付款

至於妨害秘密、違反個資法，Mia則不認罪，堅稱術前照是在網路Google搜尋到的，「網路上一找就有很多」，不清楚是不是她工作過的醫美診所拍的；法官要求她兩週內提出當初搜尋歷程與結果，諭知全案擇期開庭。

25歲的Mia說，她去年8月至11月間在台北市忠孝東路某醫美診所工作，擔任櫃台，負責接電話、記帳、整理病歷；但另一名櫃台女同事把辛女的病歷收起來了，她拿不到也看不到，她沒偷拍。Mia昨向法官聲請傳喚這位同事作證。

Mia說，當初和辛尤里是感情糾紛，有誤會才Po文，「我願意也有必要向她公開道歉」，也願賠償。不過，對方起初求償200萬元，現降至100萬，但她離職後已無業一年，靠父母接濟度日，「可能辛尤里聽說我家剛花了100多萬元裝潢，以為我有錢，但我家並不富有，我也不能再向家裡拿錢了」。

不認盜用照片 未能和解

辛尤里先前曾以誇張的性感扮相出庭，傲人雙峰呼之欲出，豔驚四座。但她昨未到庭，委任律師表示，Mia以前也曾說要道歉，後來卻又繼續謾罵，且雙方對賠償金額認知差距過大，何況Mia還不承認盜用照片，因此未能和解。

27歲網紅辛尤里曾公開承認自己的F奶是人工假奶，還常貼出超大尺度辣照造福粉絲。去年11月，Mia在個人臉書及爆料公社PO文，直指辛尤里「喝醉跟男人在夜店喇舌、喝醉行徑多不檢點、到處勾引男人、噁心」等，辛尤里憤而提告。