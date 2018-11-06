心疼毛小孩遭追咬 飼主爆粗口反挨告

2018-11-06

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市夏姓男子昨日帶小狗到東區的樂業寵物公園時，被張姓男子飼養的杜賓狗追咬，最後演變成飼主互相指責場面，張男質疑夏男以粗話辱罵他，夏男則挑釁「你揍我啊？」警方馳抵後勸開雙方，張男控告夏男公然侮辱罪，夏男辯稱他是罵杜賓狗，不是罵人，警方將依公然侮辱罪將夏男函辦。

杜賓狗未綁牽繩 突然攻擊

夏男把雙方爭執的錄影畫面貼到臉書，質疑張男「養一隻杜賓狗，沒有用牽繩，突然攻擊我的狗，我有發怒罵狗，但是這位白頭老者的言行舉止，本人不敢恭維」，希望網友評理一下，「什麼叫做狗歸狗、人歸人，咬到狗又怎麼樣？」

錄影畫面顯示，張男質疑夏男「你是要怎麼樣？你是罵我什麼？」夏男則指著自己的頭，挑釁說「不然你揍我啊」、「麻煩你揍我」，夏男認為，張男的杜賓狗已經咬到他的小狗，「我會去報警」，張男反嗆，如果夏男報警，他要對夏男提告；張男認為「狗歸狗、人歸人」，縱使狗咬狗，夏男也不應罵人。

台中市警三分局東區分駐所說，員警獲報馳抵現場，勸雙方不要再吵下去，之後張男到東區所對夏男提出公然侮辱罪告訴，指控夏男辱罵他，但夏男並未到東區所製作筆錄，如夏男堅持提告，警方將依公然侮辱罪將夏男函送地檢署偵辦。

網友對此議論紛紛，但多數網友都支持，狗兒應該繫上牽繩，尤其是有攻擊性的中大型犬，另有網友認為，大家都是愛狗人士，在公園內狗偶爾會被咬，不需要如此生氣。