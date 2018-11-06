男誆單身美國藏嬌 兒爆「爸搞外遇」戳謊

2018-11-06

〔記者楊國文／台北報導〕王姓男子赴美陪兩子唸書，他為追求大學同學詹姓女子，竟謊稱單身，邀她赴美同住一室，還招待出遊，並與她牽手、摟腰，王男則辯稱並無同睡或同宿一舍，並指「牽手、摟腰乃正常社交行為」，但遭兒子爆料「爸搞外遇」，高等法院認為王男、詹女有不正常交往，昨判王男應賠妻子陳女40萬元確定；陳女案發後已和王男離婚。

父赴美陪兩子 母留台工作

陳女提告指稱，2個未成年兒子於2015年7月前往美國求學，丈夫王男陪同到美國照顧其生活起居，她則在台工作，每隔半年去美國全家團聚。

陳女指出，詹姓女子是王男30年前的大學同學，明知王男已婚，卻於2016年10月底至11月初前往美國，並與王男同住一室，兩人出遊時還牽手、摟腰，已侵犯她的配偶權，請求2人連帶賠償120萬元。

王男反駁，詹女赴美期間雖曾到他的美國住處居住，但2人未同住一室，出遊時牽手及摟腰為正常的社交行為，沒有姦情。

詹女表示，王男在大學同學會時表示目前單身，確在追求她，因為王男力邀，她以為王男早已離婚，才去美國旅遊，並無同睡或同宿一室情事。

「有陌生女子出入家中」

王男兒子則證稱，此事是爸爸的錯，不是普通的錯，但爸爸已經和詹女分手。開庭時，陳女提出關鍵錄音，錄音對話中，兒子說，爸搞外遇，媽在那邊像肖ㄟ一樣，還有一個不認識的女人出現在家裡，家裡多了一個不該存在的人；王男則對兒子說，爸爸交朋友希望你們給一點尊重。

高等法院認定，王男為追求詹女而佯稱單身，邀她赴美後，不僅出遊時和她牽手、摟腰的親密舉動，還和她同住一室，已屬不正常交往，且情節重大，判王男應賠陳女40萬元確定。