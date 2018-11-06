黑幫討債還耍萌？ 噴漆威脅「欠錢錢」

2018-11-06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警方破獲以49歲黃姓男子為核心成員的暴力討債集團，該集團成員討債時，在被害人住處大門噴上大大的「欠錢錢不還」字樣，讓警方啼笑皆非說，「用疊字討債也太瞎了」、「耍可愛嗎？」落網成員應訊稱，「是字寫太大了，不知該怎麼分段」，不是要寫「欠錢錢」，是要寫「欠錢，錢不還」。

警方調查，黃男為「小南門幫」份子，集團在新北市鶯歌區開設理財管理公司，於新北、桃園等地放款收取高利，若碰上被害人無力償還，動輒夥同39歲沈姓、24歲黃姓、21歲黃姓小弟，持掃刀、噴漆等方式暴力討債；警方蒐證時發現黃男等人在1名被害人住處大門用紅漆噴上「欠錢錢」、「不還」字樣，笑稱「第一次看到有人用疊字討債」的。

字寫太大難分段鬧笑話

警方鎖定黃男等人行蹤，前晚兵分多路搜索並拘提、傳喚黃男等4人到案，另查獲被害人本票、身分證1批及刀械、棍棒等證物，其中還有1把掃刀，訊後將4人依恐嚇取財、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

黃男等人到案僅坦承從事財務管理工作，否認暴力討債，而被問及噴漆的疊字時，則稱不是要寫疊字，原本是要寫「欠錢，錢不還」，是因字寫得太大、沒抓好距離，後面的字擠不進去才變成「欠錢錢」、「不還」。