參拜不成險變雙修 女家教怒告男學生

2018-11-06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕桃園市一名曾姓男子在6月中旬，與他所請的英文女家教珮珮 （化名）一起到新北市金山區的法鼓山參拜，但抵達園區時已超過開放時間，便決定留在附近，隔日再前往。兩人到汽車旅館投宿時，曾男褪去珮珮的衣物，並撫摸她的下體，隔天珮珮覺得自己被侵犯，報警處理。基隆地檢署偵訊後，認為無積極證據證明，曾男有違反珮珮意願，予以不起訴處分。

摩鐵過夜 等法鼓山開門

40歲曾姓男子找與自己年紀相仿的珮珮擔任英文家教，也曾多次向珮珮表達愛慕之意，但均未獲首肯。案發當天兩人相約到法鼓山參拜，便從桃園駕車前往，但抵達時才發現，法鼓山園區開放時間只到下午5點，已經無法進入。

兩人討論後覺得天色已晚，決定先到汽車旅館休息一晚，隔日再一同前往。沒想到進旅館後，曾男開始脫去女方的衣服、內衣，並親吻對方，伸手摸珮珮下體，甚至拉著珮珮的手撫摸，但只有愛撫，並未發生性關係。

女遭摸下體沒呼叫 告不成

事後，珮珮覺得自己遭曾男侵犯，報警處理。曾男向警方表示，確實有對珮珮做那些行為，但是在兩情相悅的情況下，隔天也沒有發現珮珮有何異狀，不知為何她會提出告訴。

檢警調查，若曾男真的違反珮珮意願做出侵犯她的行為，被害人大可在旅館時大聲呼救，或趁著空檔向房務人員求援，但兩人離去時，旅館監視器畫面皆未發現異狀；雙方通訊軟體的對話紀錄雖能證實兩人有發生過上述情形，但卻看不出曾男有強迫珮珮的情況。

檢察官偵訊後，認為無積極證據證明曾男有強制猥褻珮珮的行為，予以不起訴處分。