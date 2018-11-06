為婚幫她繳百萬房貸 分手後錢也討不回來

2018-11-06

〔記者王俊忠／台南報導〕陳男在網路認識某科技公司蔡姓高階女主管，女方家人同意2人以結婚為前提交往，他不到一年就支付110萬元給蔡女繳房貸，後來雙方分手撕破臉，陳男以女友不履行婚約，提告討回這筆錢；不過台南高分院調查，發現雙方並無婚約，這筆錢是男女交往時，你情我願的單純贈與行為，判男方不得討回定讞。

科技業女主管撕破臉

人、財兩失的陳男表示，與蔡女從2015年6月下旬開始交往，蔡女家人2016年4月發現雙方戀情後告訴他，同意2人以結婚為前提交往，並說蔡女貸款買房，希望他每月匯款10萬元給女方，讓蔡女早日還清貸款。

陳男說，他從2016年4月到2017年2月，共匯給女友110萬元，後來女友聽信友人讒言，2017年2月與他分手，不願履行婚約，要向蔡女討回這筆以婚約為基礎的贈與款。

法官︰無婚約 贈與無法討

蔡女坦言，與陳男在網路認識，從2015年開始交往，交往後發現對方已婚，陳男2015年11月離婚，才繼續交往，她姊姊得知後反對雙方再交往，因為她是台灣某科技公司在中國的高階主管，男方知道雙方條件不對等，為跟她交往、討好她，承諾每月送她10萬元生活費，事實上2人並無婚約存在，贈與款也沒有約定以結婚為前提，沒道理還這筆錢。

二審法官調查，陳男曾在一審時表明雙方並未訂定婚約，雙方無婚約應屬事實；且從陳男匯錢給女方的資料，查無男方贈與女方是有要求女方附有負擔的約定條件，男方也未能舉證這部分事實，無法准許陳男向女方追討這筆錢。