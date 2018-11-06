偵查隊長暗槓中彈案 百吉副總座車槍嫌被逮

2018-11-06

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市治安惡化，兩週內接連傳出槍響，「百吉」冰品公司林姓副總日前開賓士車行經新北市五股區疏洪道時，座車遭人開槍擊中，蘆洲分局偵查隊長蔡調坤卻稱「2孔是碎石造成」，直到修車人員在車體發現彈頭，才改口「查獲不明金屬物」，警方前天逮捕疑涉案的白色轎車20歲車主陳男，但他否認犯案，警方也未尋獲槍枝，雖依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪，向新北地檢署聲請逕行拘提，檢方昨複訊後請回。

上月24日，林姓副總開車返回北投住家途中聽聞「砰砰」2聲，返家後赫然發現車身有2個彈孔，急忙打110告知原委，在北投分局建議下至蘆洲分局更寮派出所報案，鑑識人員到場勘驗車體，車體有2個孔洞卻未發現子彈，事後修車廠技工在車體內發現2顆彈頭，確認遭槍擊。

警官三度扯謊非彈孔

扯的是，蘆洲分局偵查隊長蔡調坤在案件曝光後，三度扯謊「非彈孔、非槍擊、是碎石所致」，最後才改口在車內找到2枚「不明金屬物」。

專案小組事後解析行車紀錄器，發現百吉副總座車「中彈」當時，有輛白色小轎車高速通過，且後車窗為開啟狀態，該車的陳姓車主又前科累累，涉嫌重大，警方前晚在三重區永豐公園將他帶回偵辦。

嫌犯座車也有彈孔

陳男矢口否認犯案，經警方搜索車內、住家後未發現可疑物品，但其座車竟有2個彈孔，陳男無法交代彈孔來由及案發當下車內有無他人，警將其列為嫌疑人。

而蔡調坤在案發後三度扯謊，最後才改口在車內找到2枚「不明金屬物」，應對方式令人咋舌，曾與他共事過的基層警員私下爆料，吳辦案能力普普卻剛愎自用，但傳言他自稱是「侯派人馬」，因此官途順遂，未料此次槍擊案扯謊「踢到鐵板」，讓基層警直言：「他根本不適任！」

治安惡化 八里也槍響

五股疏洪道槍擊案尚未偵破，八里區八仙樂園前方昨凌晨1時許又傳槍響，兩派人馬酒後爆發口角，在馬路上大打出手，楊男幫友人出頭，持改造手槍對空連開4槍，幸未傷及無辜，警方逮捕13人，分依槍砲以及社會秩序維護法送辦。