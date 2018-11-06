台大電機毒氣外洩沒報案 44人就醫

2018-11-06

〔記者吳柏軒、林惠琴、姚岳宏／台北報導〕台灣大學電機系二館的實驗室昨進行老舊管線拆卸，卻發生疑似有毒氣體「砷化氫」外洩，校方緊急疏散師生，但未撥打119報案，已有44人自行就醫，幸無大礙。

台北市消防局勤務中心看見新聞後，由二大隊主動派員到場查看，當時校方已通知環保署，由北區毒災應變隊派出4名人員著B級防護衣進入現場處理，消防人員全副武裝到場時，環保署人員要求他們待命即可。

台大主任秘書李心予表示，昨上午9點51分，電機系二館4樓東側的實驗室發生氣體外洩。出事的實驗室從事半導體製程研究，當時廠商進行老舊管線維修拆卸，疑似管線殘存微量氣體外洩，不排除是用在半導體製程的「砷化氫」。

台大醫院表示，至昨傍晚5點共有44人就醫，病患均未發現異常，但有4人離氣體外洩地較近，需留院抽血確認溶血反應等，並追蹤腎功能。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，「砷化氫」是具有毒性的氣體，多出現於半導體工業製程中，當空氣中砷化氫濃度大於0.5ppm（百萬分之一）時，可能出現頭痛、頭暈、噁心等症狀，介於25至30ppm，半小時就恐致命。

昨氣體外洩也造成學生期中考與課程被延誤，李心予說，會安排補考、補課等方式因應。