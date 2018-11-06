專家︰「天池石壁圖」真跡 不太可能在台灣

2018-11-06

〔記者陳昱勳、凌美雪／台北報導〕方則揚聲稱擁有元朝書畫名家黃公望畫作「天池石壁圖」真跡，且價值26億元，一位不具名資深中國繪畫專業研究人士聽聞很驚訝，認為「天池石壁圖」真跡據傳是在中國博物館收藏，他進一步指出，黃公望的傳世真跡，目前並沒有聽說有在拍賣市場上出現過，如有出現那便是天大的新聞，價格相當不菲，但「不太可能會出現在台灣」。

這位學者也表示，現存骨董書畫多以明、清時代流傳居多，宋、元時期的作品不僅相對稀少，即便有私人收藏，也多不會大張旗鼓宣告自己是哪件作品的擁有者。

至於骨董書畫的修復，更是專業與高科技的挑戰，不可能隨隨便便送到「畫廊」，若送修時有先告知是一件700年真跡，無論畫廊信不信，應該都會直接婉拒才是。

國立故宮博物院則表示，黃公望大約50歲才開始作畫，由於不以繪畫為業，流傳畫跡不多，檢閱明清時著錄文獻，僅60餘件，現今存世畫跡更為稀少，主要集中在晚年，一般認為重要者有國立故宮博物院藏「富春山居圖卷」、「九珠峰翠軸」。但對於「天池石壁圖」存在與否，故宮不予評論。

故宮表示，黃公望畫風遠承五代董源、巨然，近師趙孟頫，發展以書法入畫，抒情寫意的文人畫精神，創造水墨畫新境界，並影響明清以後山水畫創作。至於黃公望現存作品價值雖高，仍需憑藉專家與科學鑑定是否為真跡，不能空口妄定，即便擁有拍賣公司出具的落槌、成交價證明，不代表一定是真跡。