新黨發起人稱26億黃公望名畫被毀 「北京故宮的是贗品 我的是真跡」

2018-11-06

〔記者張文川／台北報導〕新黨創黨發起人之一的方則揚，去年11月拿著一幅自稱是中國元代畫家黃公望的「天池石壁圖」軸絹本，到台北市和平東路某畫廊，請游姓老闆處理浮起的古絹絲，但處理完後發現竟褪色、染上新墨、還蓋新印章，方男堅稱這是市價26億元的世界唯一真跡，數度到畫廊恐嚇「我要你們的命、剁手剁腳」並推打老闆娘，因而被控恐嚇、傷害，台北地院昨首度開庭，雙方調解失敗，方男不認罪；審查庭法官訊後將全案移送審理庭續審。

方則揚恐嚇畫廊老闆挨告

遭方男恐嚇的畫廊昨一見媒體上門就拉下鐵門不願受訪，委任律師楊久宏說，本案是針對方男的犯行，與畫作真偽沒有直接關係，未來會視案件發展，再考慮是否向法官聲請鑑定畫作真偽。

61歲方則揚是新黨成立時的58名創黨發起人之一，其妻是新黨籍前台北市議員林美倫。

方男堅稱是游老闆技術差才把古畫弄壞，要求賠償，並多次到畫廊恫嚇，還推傷游妻，折斷店內的刀，北檢偵查後，依恐嚇、傷害、毀損等罪起訴方男。

方男昨庭訊後說，當時被游老闆夫妻和28歲兒子圍毆，他拿起電鑽要去畫廊後廳找他的畫，游子從側面抱住他，游妻蹲下拉住他的短褲皮帶，他可能在轉身時弄到她，但絕非故意，游老闆還搥他腦袋至少20下、咬他右臉頰，「還有齒痕，真丟臉」，齒痕現已消退；還說「我如果有動手，我全家天打雷劈、絕子絕孫」。

方庭訊後，拿著處理前、後對照的等比例「天池石壁圖」高畫質掃描圖表示，此畫是他早年在日本購得，他並傳送簡體字的「藝術品備案證書」等圖檔給媒體，強調是「真品無疑」，方還說「北京故宮收藏的天池石壁圖是假的，我的才是真的」。

指裱褙修壞 價值剩不到1%

方說，去年11月他把畫送到該畫廊處理，花費2萬5000元要求游把浮起來的古絹絲黏回去，畫廊拖到今年3月才處理完畢，結果他發現畫作褪色，2座山頭不見，原墨色和發霉的污斑一起消失，落款印文變淡，就補上新印泥，還為了賺裱褙錢，私自幫他裱褙，畫作全毀了，價值恐怕剩不到1%，游老闆還說依據他多年經驗，這幅畫可能是贗品。而方男也告游男毀損、詐欺，但檢方處分不起訴，方男已向高檢署聲請再議。