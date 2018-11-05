假老公爆無夫妻之實 女法官開完庭帶隊查

2018-11-05

〔記者楊國文／台北報導〕越南籍女子范氏妙被控假結婚來台，但證人證稱，女方的母親稱呼羅男為「女婿」，新北地院認定非假結婚。高等法院審理時，羅男說「我們是假面夫妻，沒有夫妻之實」，建請「法官問她，知不知道我家在哪裡？」高院女法官郭豫珍開庭後隨即帶隊實勘，確定范氏妙不知羅家在哪裡，假結婚不攻自破，高院改判她3月徒刑，刑罰執行完畢驅逐出境。

不知丈夫住處 越女露餡

這是審理假結婚案，法官庭後立即帶隊履勘現場首例；據悉，范氏妙一審獲判無罪後，曾埋怨法院「浪費時間」，延緩她取得我國身分證的時間，現在得面臨被驅逐出境的下場。

檢方指出，30歲范氏妙透過來台多年胞姊認識羅男，允諾若協助辦理假結婚，事成後將給予25萬元酬謝；2008年，范氏妙、羅男在越南虛偽宴客結婚後，隔年在台完成結婚登記。羅男不滿只獲得20萬元報酬，2013年自首，范氏妙被檢方依「使公務員登載不實罪」起訴，一審判羅男拘役55天，可易科罰金5萬5千元確定。

一審時，范氏妙辯稱羅男多次前往越南辦理結婚手續，且都住她家，兩人結婚時也有宴請親友鄰居，有實際婚姻生活，並非假結婚。

尚姓證人證稱，他和羅男到范氏妙越南家作客，其母親自下廚請他們吃飯，還稱呼羅男為「女婿」。新北地院認定非假結婚，判她無罪。高院審理時，羅男說，范氏妙來台就投靠開檳榔店的姊姊，「我家在哪裡，范氏妙根本不知道」，建請法官問她這點。

法官郭豫珍 曾審和艦案

承審女法官郭豫珍日前庭訊後，立即帶隊，包括檢察官、書記官、兩名法警、范氏妙、越南通譯等6人，前往羅男新北市永和住處履勘。由於范氏妙只知羅男住在其姊住家附近巷子，法官郭豫珍等人空等半小時，范氏妙仍找不到羅男住處，證實是假結婚。

郭豫珍法訓所（司法官學院前身）第28期結業，是「博士法官」，任教過中央警察大學等學校，曾審理和艦案、前營建署長葉世文涉合宜住宅收賄等矚目案件。