被派去烘爐地夜求發財金 少年撞死 老闆也得賠

2018-11-05

肇事者與老闆判共賠256萬

〔記者王定傳、徐聖倫／新北報導〕15歲林姓少年在新北市永和一家居酒屋打工，老闆卻要他晚上10點多無照騎機車到中和烘爐地南山福德宮求「發財金」，林少回程時與張男駕駛的汽車發生車禍死亡，林母提告求償，新北地院法官認為，除了肇事的張男有責任外，許姓老闆深夜指派「童工」去求發財金，也要負責，判老闆及肇事者應共同賠償256萬餘元。

判決書指出，去年10月29日晚上10時許，林少騎車前往福德宮求完發財金，隔日凌晨0時返回時，行經中和區宜安路與宜安路118巷交叉口，前方張姓汽車駕駛沒開頭燈、也未打方向燈，直接從路旁左切，欲轉入宜安路119巷，少年閃避不及，機車傾倒滑行，撞擊汽車左側車身。

林少嚴重腹內出血併肝臟撕裂傷、脾臟破裂，傷重不治。一審法院依過失致死罪判張男1年徒刑，林母並認為，兒子會出車禍，除了駕駛外，老闆也要負責，要求2人給付扶養費、精神慰撫金等881萬餘元。

張男認為，林少車速高達90公里，未注意車前狀況才是肇事主因，且林少的母親明知兒子才15歲、沒有駕照，仍買機車給他，也有過失；許男坦言確實有叫林少去求發財金，但認為求償金額過高，無力負擔。

法官認為，張男貿然從路旁直接左轉，本來就是重大違規，且他當時應能發現後方有機車接近，若能稍微停等，不至於發生此憾事，因此有過失，判他要負8成責任，扣除家屬已領取強制險理賠金202萬元後，判賠256萬餘元。

法官還認為，15歲以上未滿16歲者算童工，晚間8點以後至隔日早上6點前不能工作，林少是因老闆要求，才在這段時間去求發財金，發生車禍老闆也應負責；張、許2人要共同賠償256萬餘元。

老闆指職災、肇事應分開

居酒屋許姓老闆昨受訪表示，這個判決可說是「怪中之怪」，他所應負的是「職災」責任，並非「肇事」責任，為何要與肇事者分擔賠償金，他無法預測會有意外發生，肇事責任不應算在他身上。