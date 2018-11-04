以為找到真愛 見面赫見婚宴蟑螂女

2018-11-04

婚宴蟑螂女詐欺才判刑

〔記者陳恩惠／台北報導〕被網友封為「婚宴蟑螂」的25歲王女，才因亂入婚宴會場被依詐欺罪判刑，她這回卻透過網路變身漂亮正妹，20歲梁男以為找到真愛，陸續被騙9000元，友人自扮柯南，發現對方竟是「婚宴蟑螂」，梁報警，雙方後來在警局簽署欠款借據，梁男決定和解不提告。

這回盜正妹照詐純情男

25歲王女去年11月與母親亂入北市信義區的婚宴會場，白吃白喝還打包，甚至上台合影玩遊戲，兩人觸犯詐欺罪，今年5月王女被台北地院判80天，王母判60天，可易科罰金，而王女貸款27萬元買車，卻只還2萬多元，今年8月再被北檢依詐欺罪嫌起訴。

王女的犯行再加一條，梁的友人昨在臉書PO文，表示王女涉嫌盜用漂亮女孩照片，騙20歲出頭的純情男子，除梁男受騙，還有另名李男也被騙2萬元。

男還反質疑是正妹盜照

友人還指出，王女不斷以梁男「女友」身分借款，每次借2、3千元，又偽裝成「梁男女友」的朋友出面取款，甚至要梁擔任她分期購買機車的保人，遭車行老闆娘識破，認出王女就是婚宴蟑螂，請梁的雙親帶回兒子，梁根本沒見過對方，卻對王女深信不疑，在臉書找到遭王女盜圖的女子，竟傳訊息質疑「妳為何要冒用我女友的照片？」

梁為了王女的事，2天不吃不喝，親友要他約王女出面，梁便和王女連絡說「我被趕出家門，無處可去」，王女回「那你來找我！」雙方昨晨2時約在台北轉運站碰面，一群親友陪同到場，梁男說，怎麼又是「女友的朋友」出面，但親友一眼認出，現場的王女就是婚宴蟑螂本尊，梁卻不信被騙，親友要他撥打「女友」電話，這時一旁王女的手機突然響起，梁才恍然大悟。

要回9千元 男選擇和解

雙方鬧上警局，但梁和王女的對話紀錄已刪除，擔心證據不足告不成，協商後，梁要王女簽下9000元借據後，決定暫不提告，雙方和解離開。