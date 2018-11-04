座車挨槍報案 蘆洲警3步驟推託

2018-11-04

採證先說只有兩個洞

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股區驚傳槍擊案，知名冰品公司林姓副總駕賓士轎車行經新北市五股疏洪道時，遭人開2槍，車身驚見2個彈孔。蘆洲警分局對車採證，除了「兩個洞」，什麼也沒發現，車子送修後，才被修車師傅從彈孔中挖出2顆彈頭，但偵查隊長蔡調坤先稱「2孔是碎石造成」，後來拗不下去改口「查獲不明金屬物」，且一直想把案件推給其他分局偵辦，迄昨晚仍未鎖定槍手。

再稱2孔是碎石造成

據了解，林男於上月24日晚間7時，駕車從新北市新莊的工廠準備返家，行經五股疏洪道時，聽到車後方傳來「碰、碰」2聲異響，因為只有2聲，車子也未爆胎，遂繼續開回家，到家後才發現，左側車身前後輪葉子板附近有2個彈孔。

林男告訴警方，未目擊開槍者，不過槍響前有一輛轎車及重機經過。警方採證未在車內發現彈頭，收隊離去，結果車子送進修車廠處理板金，車廠發現有兩顆彈頭卡在車體，警方緊急趕來二次採證。

槍擊案曝光後，偵查隊長蔡調坤前晚堅稱「2孔僅是穿透孔，非槍擊案」，昨天下午又稱「可能是轎車在高速行駛下，被碎石頭彈起打到」，造成車損；直到行車紀錄器曝光，顯示林男行駛在慢車道上未超速，「石擊說」不攻自破後，蔡才又改口稱「查獲兩顆不明金屬物」，不僅說法數變，且抵死不認是「彈頭」。

拗不下去改稱非管轄

蔡調坤說，林男交友單純，返家後發現2孔時打110，北投分局初詢情況後，請林男向蘆洲分局更寮派出所報案。蔡堅稱「疏洪道還有新莊、三重、淡水等分局管轄，調閱行車紀錄器後，排除案發地在蘆洲警分局轄區，將持續釐清槍擊案發地」，他還表示「可能將案件再轉回北投分局偵辦」，幾乎把主要心力都放在否認案情和推給其他單位上。

疑隨機開槍 民眾怕怕

據指出，全案不排除是隨機槍擊，也就是任何人都可能會成為目標，但迄昨晚，蘆洲警分局尚未鎖定嫌犯，引發地方民眾憂心關切。